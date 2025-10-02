Okuliare s umelou inteligenciou menia pravidlá, môžu nahradiť slúchadlá aj kameru?

Telefonát bez slúchadiel, videohovor priamo cez okuliare alebo automatické natáčanie športového výkonu – ešte pred pár rokmi by to znelo ako scéna zo sci-fi filmu. Dnes je to však realita. Meta počas podujatia Connect 17. septembra 2025 predstavila inteligentné okuliare Meta Ray-Ban Display a OAKLEY Meta Vanguard, ktoré spájajú umelú inteligenciu, špičkový dizajn a funkcie, aké doteraz neponúkalo žiadne iné nositeľné zariadenie.
Tieto okuliare dokážu oveľa viac než len chrániť oči pred slnkom. Sú navrhnuté tak, aby zjednodušili komunikáciu, spravili šport ešte pútavejším a umožnili zažiť digitálny svet priamo pred očami.
Ray-Ban s displejom a neurálnym pásom: ovládanie pohybom prstov
Meta Ray-Ban Display pôsobia na prvý pohľad ako klasické slnečné okuliare. Tajomstvo sa však skrýva v šošovkách. Tie majú zabudovaný mikroprojektor, ktorý premieta texty, obrázky alebo navigačné šípky priamo na povrch skiel. Projekcia sa pritom spúšťa len na požiadanie – hlasovým povelom alebo jemným gestom.
Funkcie siahajú od čítania správ, cez videohovory až po sledovanie titulkov či preklad cudzej reči v reálnom čase. Pre fotografov a nadšencov videí je tu integrovaná 12-megapixelová kamera s automatickým zaostrovaním a zoomom. Vďaka nej môžete komponovať zábery bez nutnosti držať smartfón.
Najväčšou novinkou je však Neural Band – inteligentný náramok na zápästie. Ten sníma drobné svalové signály a premieňa ich na príkazy. Stačí jemne pohnúť prstom a okuliare reagujú – posúvajú text, menia hlasitosť či potvrdzujú výber. Náramok je vyrobený z materiálu Vectran, rovnakého, aký NASA používa na pristávacích moduloch na Marse.
Výdrž batérie okuliarov je približne šesť hodín pri bežnom používaní, no prenosné puzdro ju dokáže natiahnuť až na tridsať hodín.
OAKLEY Meta Vanguard: športový partner so snímaním bez rúk
Kým Ray-Ban stavia na štýl a každodenné použitie, OAKLEY Meta Vanguard sú určené pre športovcov. Ich dizajn je robustnejší, športovo ladený a šošovky využívajú technológiu PRIZM pre dokonalejší kontrast pri outdoorových aktivitách.
Vanguard disponujú päťmikrofónovým systémom, otvorenými reproduktormi a rovnako 12-megapixelovým fotoaparátom. Vynikajú však funkciou automatického snímania videa – okuliare sami zachytia tréningový moment či záber z jazdy na bicykli, bez toho, aby ste museli čokoľvek stlačiť. Video dokážu nahrať až v rozlíšení 3K.
Zaujímavé je aj spojenie s aplikáciami Garmin a Strava, ktoré prenášajú údaje o výkone v reálnom čase a umožňujú automatické nahrávanie pri dosiahnutí športových cieľov. Okuliare sú navyše odolné voči prachu a vode (IP67), kompatibilné s prilbami a prichádzajú s tromi nosovými opierkami pre rôzne typy tváre.
Batéria zvládne celý deň – a ak nestačí, nabíjacie puzdro pridáva ďalších 36 hodín. Rýchle nabitie na polovicu kapacity zvládne už za 20 minút.
Ako fungujú hovory bez slúchadiel?
Oba modely používajú otvorené reproduktory integrované do straničiek rámu. Zvuk je smerovaný priamo do uší, takže hovor môžete viesť bez toho, aby ste mali čokoľvek v uchu. Mikrofóny zároveň využívajú systém potláčania okolitého hluku, takže druhá strana počuje čistý hlas aj v rušnom prostredí.
Ide o zásadný posun – nemusíte siahať po slúchadlách a zároveň máte voľné ruky. Technológia tak prináša pohodlie nielen pri športe, ale aj počas bežného dňa.
Dizajn, ktorý vydrží
Obe značky stavili na odolnosť. Rámy sú vyrobené z polymérových materiálov spevnených kovovým jadrom v namáhaných bodoch. Nosníky a šošovky sú odnímateľné, čo uľahčuje opravy či upgrady.
Meta Ray-Ban Display sa držia klasickej estetiky – v čiernej alebo pieskovej farbe. OAKLEY Meta Vanguard vsádzajú na športový obal a aerodynamické línie.
Dostupnosť a ceny
Podľa oficiálnych informácií budú Meta Ray-Ban Display dostupné od 30. septembra 2025 a OAKLEY Meta Vanguard sa dostanú na trh 21. októbra 2025. O cenách zatiaľ Meta mlčí, no očakáva sa, že pôjde o prémiové produkty, ktoré budú konkurovať súčasným smart hodinkám či high-endovým slúchadlám.
Vedeli ste, že…?
Materiál Vectran, použitý v náramku Neural Band, je tak odolný, že NASA ho využila pri pristávaní sondy Mars Rover. Jeho vlákna dokážu vydržať extrémne podmienky, a pritom sú ľahké a pohodlné na nosenie.
Čo tieto okuliare znamenajú pre budúcnosť?
Okuliare Meta Ray-Ban a OAKLEY Meta Vanguard ukazujú, že nositeľná elektronika sa posúva ďalej. Už to nie sú len hodinky, ktoré merajú kroky alebo tep. Ide o komplexné zariadenia, ktoré kombinujú komunikáciu, zábavu, šport aj rozšírenú realitu.
V najbližších rokoch môžu podobné technológie nahradiť nielen slúchadlá či akčné kamery, ale postupne sa priblížiť k vízii, ktorú mnohí poznáme z filmov – digitálne informácie dostupné priamo pred očami, ovládané hlasom alebo pohybom prsta.
Meta vsádza na spojenie ikonických značiek s najnovšími technológiami. Ray-Ban Display oslovia tých, ktorí chcú mať technológie nenápadne zabudované v elegantnom dizajne. OAKLEY Meta Vanguard zas športovcov, ktorí hľadajú spoľahlivého parťáka pri tréningu.
Jedno je isté – okuliare s umelou inteligenciou nie sú len módny doplnok. Sú predzvesťou budúcnosti, v ktorej sa realita a digitálny svet spájajú oveľa prirodzenejšie, než sme si kedy vedeli predstaviť.