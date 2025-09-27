Ministerstvo investícií sa spojilo s expertami z UNESCO, školili verejnú správu v oblasti umelej inteligencie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) pripravilo v spolupráci s UNESCO v Bratislave špecializovaný tréning o uplatňovaní aktu o umelej inteligencii. Zúčastnilo sa na ňom 32 zástupcov zo 14 orgánov verejnej správy.
Cieľom školenia bolo predstaviť nové pravidlá pre dôveryhodné a bezpečné využívanie umelej inteligencie (AI) a priblížiť ich praktickú aplikáciu. Účastníci pracovali s prípadovými štúdiami, ktoré sa zamerali na ochranu základných práv a osobných údajov, sektorové regulácie či kybernetickú bezpečnosť. Tréning umožnil aj výmenu skúseností medzi inštitúciami, ktoré budú dohliadať na používanie AI.
MIRRI má podľa návrhu národnej legislatívy pôsobiť ako centrálny orgán dohľadu nad umelou inteligenciou. Jeho úlohou bude monitorovať systémy AI, koordinovať činnosti príslušných orgánov a zabezpečovať jednotný postup pri dohľade nad využívaním technológií umelej inteligencie.
„Slovensko sa aktívne pripravuje na implementáciu aktu o umelej inteligencii a je kľúčové, aby naše inštitúcie dôkladne poznali svoje úlohy a vedeli efektívne spolupracovať. Tento tréning ukázal, že vďaka spoločným diskusiám a výmene skúseností môžeme vytvoriť silný a funkčný rámec dohľadu,“ uviedol štátny tajomník MIRRI a splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek.