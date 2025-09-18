Albánsko ako prvá krajina sveta má AI ministerku. Má potlačiť korupciu a nastoliť transparentnosť

Nová albánska ministerka, ktorú vytvorila umelá inteligencia, sa vo štvrtok prvýkrát prihovorila tamojšiemu parlamentu. Obhajovala svoju úlohu a okrem iného povedala, že „tu nie je na to, aby nahradila ľudí, ale aby im pomohla“.
AI ministerku s menom Diella, čo v albánčine znamená „slnko“, minulý týždeň vymenoval do funkcie albánsky premiér Edi Rama.
Úplná transparentnosť verejných financií
V prejave, ktorý bol prezentovaný vo forme videa, sa Diella objavila ako žena v tradičnom albánskom kroji. „Niektorí ma nazvali ‚protiústavnou‘, pretože nie som človek,“ povedala AI. „Pripomeňme si, že skutočným nebezpečenstvom nikdy neboli stroje, ale neľudské rozhodnutia tých, ktorí sú pri moci.“
Premiér Rama uviedol, že Diella bude zodpovedná za všetky rozhodnutia týkajúce sa verejných tendrov, čím sa majú zabezpečiť „100-percentná bezkorupčnosť a úplná transparentnosť verejných financií“. Diella bola spustená v januári ako virtuálny asistent na platforme e-Albania, ktorá poskytuje občanom prístup k dokumentom a službám.
Albánsko sa umiestnilo na 80. mieste zo 180 krajín v indexe korupcie Transparency International. Starosta Tirany, bývalý blízky spolupracovník Ramu, je už niekoľko mesiacov vo väzbe pre podozrenie z korupcie a prania špinavých peňazí.
Výstrelok na upútanie pozornosti?
Opozícia však AI ministerku kritizuje. Bývalý premiér a líder opozície Sali Berisha označil projekt za „snahu upútať pozornosť“ a tvrdí, že „s Diellou nie je možné potlačiť korupciu“. Opozícia plánuje podať podnet na ústavný súd s tvrdením, že Diella je protiústavná.
Diella reagovala slovami, že zákony hovoria o povinnostiach, zodpovednosti a transparentnosti bez diskriminácie a že tieto hodnoty dodržiava rovnako prísne ako ľudskí kolegovia, možno ešte viac.
Boj proti korupcii je kľúčový pre snahu Albánska o vstup do Európskej únie, pričom premiér Rama si kladie za cieľ priviesť krajinu s 2,8 milióna obyvateľov do bloku do roku 2030.