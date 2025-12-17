Operátori protestujú proti presunu financií určených na rozvoj rýchleho internetu

Asociácia mobilných operátorov Slovenska (ASMOS), združenie najväčších telekomunikačných spoločností Slovak Telekom, Orange Slovensko, O2 Slovakia a SWAN, vyjadrila zásadný nesúhlas s rozhodnutím vlády presunúť 88 miliónov eur z 112 miliónov eur určených na rozvoj rýchleho internetu v rámci Programu Slovensko. Svoj nesúhlas zverejnili prostredníctvom otvoreného listu predsedovi vlády Robertovi Ficovi.
Investície dôležité pre rozvoj
Podľa ASMOS ide o škodlivý krok najmä pre ekonomicky a sociálne slabšie regióny Slovenska, ktoré mali byť prioritne podporené vybudovaním trvalo udržateľnej optickej a vysokokapacitnej digitálnej infraštruktúry s využitím prostriedkov Európskej únie. Táto infraštruktúra je nevyhnutná pre rozvoj digitálnej ekonomiky, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, konkurencieschopnosti, vzdelania a nových zručností na trhu práce.
Slovensko patrí v rozširovaní 5G internetu medzi európsku špičku, vyniká pokrytím vidieka
Telekomunikační operátori sú považovaní za jedných z najväčších investorov na Slovensku. V rokoch 2020 až 2024 investovali do rozvoja telekomunikačných sietí a moderných technológií takmer 1,7 miliardy eur. V roku 2025 zaplatili za mobilné frekvencie štátu viac ako 506 miliónov eur na 20 rokov. Tento rok bol pre operátorov prelomový, čo sa týka budovania sietí 5G, ktoré pokrývajú 85 až 98 % populácie, s výhľadom ďalšieho rozširovania.
ASMOS vyzýva na prehodnotenie
Avšak pravdepodobnosť, že štát nebude investovať do budovania digitálnych služieb v ekonomicky menej rentabilných oblastiach, podľa ASMOS prehĺbi digitálnu nerovnosť medzi regiónmi a zoslabí konkurencieschopnosť Slovenska. Digitálna infraštruktúra má významný vplyv na malé a stredné podnikanie, vzdelávanie, získavanie nových zručností a prístup ku kvalitným informáciám.
Kybernetická bezpečnosť obcí si vyžaduje jasné pravidlá, ministerstvo investícií pripravuje nový projekt
ASMOS vyzýva vládu, aby prehodnotila zamýšľaný presun finančných prostriedkov a využila ich na pôvodný účel, teda na zlepšenie kvality digitálnych služieb najmä v menej rozvinutých a sociálne slabších regiónoch. Združenie tiež zdôrazňuje potrebu iného prístupu Slovenska k digitálnej transformácii a k novému viacročnému finančnému rámcu Európskej únie na obdobie 2028 – 2034.
ASMOS zároveň potvrdzuje svoj záväzok pokračovať v investíciách a spolupráci so štátom na transformácii slovenskej ekonomiky na moderný a perspektívny priestor pre všetkých, pričom zdôrazňuje potrebu otvoreného a konštruktívneho dialógu so všetkými zainteresovanými stranami.