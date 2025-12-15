Úrad podpredsedu vlády vlády uvoľňuje takmer 32 miliónov eur na podporu inovácií v robotike a biotechnológiách

Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku v týchto dňoch uvoľňuje prvú z troch tranží financovania pre 33 projektov v oblastiach robotiky, automatizácie a biotechnológií vo výške takmer 32 miliónov eur. Táto suma predstavuje 27 percent z celkovo alokovaných 118,5 milióna eur v rámci inovačných výziev. Financie budú slúžiť žiadateľom na pokrytie nákladov, ktoré už vynaložili alebo plánujú do konca marca 2026.
Zmluvy s úspešnými žiadateľmi budú obsahovať nové prílohy: anotáciu projektu a čestné vyhlásenie reagujúce na etické otázky identifikované po ukončení hodnotenia. Úrad tak zdôrazňuje potrebu transparentnosti pri poskytovaní štátnej podpory a plánuje tieto prílohy presadiť do slovenskej legislatívy ako systémovú zmenu.
Dôsledný monitoring a kontrola
Po zúčtovaní prvej tranže a kontrole napĺňania cieľov budú mať firmy nárok na druhú tranžu vo výške 50 percent priznanej dotácie. Zvyšných 23 percent podpory bude vyplatených v poslednom roku realizácie projektov. Tento systém tranží umožňuje dôsledný monitoring pokroku a kontrolu zvýšenej miery spolufinancovania zo strany žiadateľov, ktorá pri celkovom objeme verejných zdrojov predstavuje 68 miliónov eur.
Na začiatku roka 2026 sa rozhodne aj o podpore ďalších firiem zo zásobníka projektov, pričom niektoré budú musieť preukázať navýšené spolufinancovanie. Týka sa to najmä startupov a renomovaných biotechnologických subjektov, kde tržby nie sú vždy rozhodujúcim ukazovateľom ekonomickej výkonnosti.
Tri subjekty boli vylúčené
Rezervný zoznam obsahuje firmy, ktoré zatiaľ nedostali podporu pre nedostatočnú alokáciu. Niektoré z nich môžu byť uspokojené znížením pôvodne priznaných dotácií približne o 11 percent. Tri subjekty boli vylúčené kvôli etickým otázkam a niektorí žiadatelia odstúpili z procesu.
Úrad týmto prístupom chce posilniť dôveru verejnosti v efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov, podporiť súkromné investície do výskumu a inovácií a demonštrovať záujem vlády o rozvoj inovačného prostredia na Slovensku.