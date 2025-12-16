Ministerstvo financií chystá významnú IT investíciu, vyhlási verejné obstarávanie za niekoľko miliónov eur

Ministerstvo financií pripravuje IT investíciu, ktorá má ambíciu zásadne zmeniť spôsob, akým štát pracuje s dátami. Projekt s názvom Lepšie využívanie údajov MF SR má prepojiť a zmodernizovať tri dnes oddelené informačné systémy a vytvoriť jednotnú dátovú platformu pre správu údajov o pohľadávkach štátu, štátnom majetku a poskytovanej štátnej či minimálnej pomoci.
Rezort financií tým reaguje na dlhodobý problém fragmentovaných dát, ktoré spomaľujú rozhodovanie, zvyšujú administratívnu záťaž a komplikujú poskytovanie verejných služieb.
Predpokladaná hodnota projektu
Projekt vzniká s podporou fondov Európskej únie v rámci Programu Slovensko a jeho predpokladaná hodnota je 3,67 milióna eur bez DPH. Ministerstvo plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie vo Vestníku verejného obstarávania, pričom samotná realizácia má trvať približne 20 mesiacov s možnosťou predĺženia podpory prevádzky o ďalšieho pol roka.
Víťaz zákazky bude zodpovedný nielen za technickú implementáciu platformy manažmentu údajov, ale aj za metodickú podporu, aplikačný rozvoj a následný servis vrátane riešenia incidentov po spustení systému do ostrej prevádzky.
Ekonomický význam
Ekonomický význam projektu presahuje samotnú informatizáciu rezortu. Prepojené a kvalitné dáta majú podľa ministerstva vytvoriť spoľahlivý základ pre rozhodovanie štátu, zlepšiť prehľad o dlžníkoch, efektívnejšie spravovať štátny majetok a zvýšiť transparentnosť pri poskytovaní verejnej pomoci.
Súčasne má ísť o praktický krok k napĺňaniu strategického konceptu „Moje údaje“, ktorý počíta s tým, že štát nebude od občanov a firiem opakovane vyžadovať informácie, ktorými už disponuje. Rezort financií očakáva, že modernizované dáta prispejú k rýchlejším službám a obmedzeniu papierovania.
Prípravné trhové konzultácie
Pred vyhlásením súťaže ministerstvo uskutočnilo prípravné trhové konzultácie so zástupcami IT trhu, aby nastavilo podmienky obstarávania realisticky a nediskriminačne. Zapojení účastníci sa zhodli, že opis predmetu zákazky je dostatočne konkrétny, technicky uskutočniteľný a zodpovedá cieľom projektu.
Väčšina z nich potvrdila, že disponuje skúsenosťami s podobnými riešeniami a dokáže zabezpečiť požadovaný rozsah služieb aj prevádzkovú podporu. Ako hlavné riziká sa opakovane objavovali najmä integrácie na externé systémy a potreba úzkej súčinnosti zo strany štátu a tretích strán.
Z konzultácií vyplynulo aj to, že rozdelenie zákazky medzi viacerých dodávateľov by pri takejto komplexnosti skôr zvýšilo náklady a tlak na koordináciu, než prinieslo úspory. Účastníci trhu preto považujú jednotnú dodávku za efektívnejšie riešenie. Väčšina z nich zároveň súhlasí s tým, že lehota 30 dní na predkladanie ponúk je primeraná, hoci zaznel aj názor, že pri rozsahu projektu by bolo vhodné uvažovať o jej miernom predĺžení.
Ministerstvo financií po vyhodnotení odpovedí konštatuje, že plánované verejné obstarávanie je realizovateľné a trh je pripravený zapojiť sa do súťaže. Získané podnety chce zapracovať do finálnej podoby súťažných podkladov tak, aby zabezpečilo transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť celého procesu. Ak sa projekt podarí naplniť podľa očakávaní, štát získa robustný nástroj na lepšie riadenie verejných financií a dát, ktoré dnes patria medzi jeho najcennejšie aktíva.