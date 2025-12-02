Slovensko patrí v rozširovaní 5G internetu medzi európsku špičku, vyniká pokrytím vidieka 

Slovensko v roku 2025 výrazne predbehlo mnohé krajiny Európskej únie v pokrývaní 5G internetom. Veľkým úspechom je, že 5G signál sa dostal nielen do miest, ale aj na vidiek, kde Slovensko v kvalite pokrytia patrí k európskej špičke. Uviedol to výkonný riaditeľ Asociácie mobilných operátorov Slovenska (ASMOS)Henrich Krejčí.
Európska špička
Potvrdzujú to aj najnovšie dáta. Traja zo štyroch mobilných operátorov už teraz deklarujú, že pokrývajú obyvateľstvo na úrovni 85 až 98 %. Dopĺňa ich štvrtý operátor, ktorý aktívne rozširuje pokrytie Slovenska 5G sieťou. Ako ďalej uviedol Krejčí, operátori na Slovensku pri budovaní svojich 5G sietí využívajú aj tzv. „vysokokapacitné pásmo“ s frekvenciami medzi 3,4 až 3,8 GHz.
„Jednoducho povedané, je to ako stavať širokú niekoľkoprúdovú diaľnicu pre dáta, namiesto úzkej okresnej cesty. Stavať takúto sieť je oveľa drahšie, pretože vysielače musia byť hustejšie a bližšie k sebe. Výsledkom je však skutočne rýchly 5G internet pre zákazníkov,“ dodal H. Krejčí.
Medzinárodné porovnania Európskej komisie (DESI) potvrdzujú, že Slovensko patrí v oblasti „skutočného 5G“ medzi európsku špičku, keďže priemerné pokrytie EÚ je 68 % a Slovensko už dosiahlo 70 %. Ešte väčší rozdiel je podľa Krejčího v pokrytí rurálnych oblastí, kde priemer EÚ je na úrovni 26 %, kým Slovensko dosahuje pokrytie na úrovni 46 %.
Investície do infraštruktúry
Je to spojené aj s tým, že slovenskí operátori v roku 2025 dokázali aj v ekonomicky náročnom období z vlastných zdrojov budovať nadpriemernú digitálnu infraštruktúru, ktorá kvalitou predbieha aj krajiny Európskej únie. Členovia ASMOS len v rokoch 2020 až 2024 investovali do budovania infraštruktúry a rozvoja digitálnych služieb približne 1,69 mld. eur. Výsledkom je, že Slovensku v pokrývaní riedko obývaných oblastí kvalitnou 5G sieťou patrí siedme miesto v celej EÚ.
Frekvencie, ktoré využívajú telekomunikační operátori pre svoje siete, spravuje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad). Podľa slov jeho predsedu Ivana Martáka, v tohtoročnej historicky najväčšej aukcii na Slovensku získali operátori za rekordné sumy povolenia na ďalších 20 rokov. Tieto im umožnia využívať kľúčové frekvencie aj pre 5G siete a do štátneho rozpočtu tak prispejú sumou viac ako 506 miliónov eur. Ako podotkol I. Marták, celková suma získaná z aukcie bola výrazne vyššia, ako sa očakávalo, a to o viac ako 140 mil. eur.
Nepokryté obce
Predseda Regulačného úradu Marták poukázal aj na to, že k 31. júlu 2025 je na Slovensku približne 50 obcí, ktoré nemajú pokrytie signálom a operátori z dôvodu nerentabilnosti ich ani v najbližších rokoch neplánujú pokryť. Predpokladané náklady na „vymazanie“ týchto bielych miest by stálo približne 8 mil. eur. Dáta o chýbajúcom pokrytí získal úrad prostredníctvom aktivity „Nemám pokrytie“, kde cez formulár na stránke Regulačného úradu môžu občania nahlasovať chýbajúci signál.
Taktiež úrad disponuje aj informáciami, že 749 obcí nie je napojených na optickú sieť. Podľa I. Martáka by si minimálne 500 z nich zaslúžilo mať pripojenie. Aj tu však, ako dodal, narážame na nutné investície, ktoré by v tomto prípade dosiahli okolo 100 mil. eur. Pre ďalší rozvoj telekomunikačného sektora, ale najmä digitalizácie Slovenska, je dôležité, aby sa minimalizovali neočakávané opatrenia, ktoré by viedli k obmedzeniu investícií, či dokonca k ich prepadu.
„Našim očakávaním je, že Slovensko dokáže efektívne využiť dostupné európske zdroje na budovanie digitálnej infraštruktúry a zároveň zabezpečiť, aby sa rozvoj digitálnej spoločnosti spájal s reálnym prístupom k technológiách pre všetkých,“ dodal H. Krejčí.
Asociácia mobilných operátorov Slovenska združuje najväčších telekomunikačných operátorov na Slovensku, spoločnosti Orange Slovensko, O2 Slovania, SWAN a Slovak Telekom. Asociácia vznikla schválením a podpisom stanov na ustanovujúcej členskej schôdzi 29. septembra 2023. Jej základným cieľom je podpora digitálnej transformácie Slovenska a jeho konkurencieschopnosti.