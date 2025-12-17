4ka zrýchlila pokrývanie Slovenska 5G sieťou nad 50 percent populácie. Aké má plány do roku 2026?

Telekomunikačný operátor dosiahol významný pokrok.
Telekomunikačný operátor 4ka dosiahol v roku 2025 významný pokrok v rozširovaní 5G siete na Slovensku. Zatiaľ čo začiatkom roka pokrývali svoje služby pre 35 % populácie, dnes už dosahuje pokrytie viac ako 51 %.

Intenzívne rozširovanie siete v mestách

V prvej polovici roka sa 4ka sústredila na intenzívne rozširovanie siete v mestách s viac ako 5-tisíc obyvateľmi. Tento proces priniesol stovky nových vysielačov, ktoré zlepšili dostupnosť rýchleho internetu pre desaťtisíce nových užívateľov. Sieť sa tak rozšírila do desiatok nových lokalít po celom Slovensku.

V druhej polovici roka operátor na základe analýzy využívania siete systémovo posilnil kapacitu predovšetkým v okresných a krajských mestách, s cieľom nielen zvýšiť kapacitu, ale aj kvalitu služby pre existujúcich zákazníkov. Užívateľské skúsenosti zaznamenali zlepšenie najmä v podobe vyššej rýchlosti pripojenia.

Plány do roku 2026

Plány do roku 2026 počítajú s ďalším rozširovaním a zvyšovaním kvality pripojenia, najmä v časoch dopravných špičiek, nákupných centrách a počas podujatí s veľkým počtom ľudí. Prebieha už plánovanie pokrytia nových lokalít, s dôrazom na mestské aglomerácie, menšie mestá a frekventované oblasti, kde môže 5G technológia najvýraznejšie zlepšiť pripojenie.

Okrem toho 4ka pripravuje pilotné projekty v priemyselných zónach a technologických kampusoch. Momentálne operátor nemá k dispozícii frekvenciu pod 1 GHz, ktorá by umožnila lepšie pokrytie vidieckych a riedko osídlených oblastí či dopravných trás, preto je nútený budovať sieť prioritne v hustejšie obývaných lokalitách. Budovanie siete na vyšších frekvenciách je pritom finančne náročnejšie.

Ide o jeden z najväčších medziročných nárastov v histórii 5G siete 4ky. Pokračujeme v tempe a v roku 2026 cielime na pokrytie až 61 % populácie,“ vyjadril sa Juraj Zachar, projektový manažér pre 5G sieť 4ky.

4ka pôsobí ako štvrtý mobilný operátor na Slovensku od roku 2015. Pokrytie rýchlou 4G sieťou je dostupné pre 97% populácie Slovenska a služby pevného internetu a 4KA TV ponúka v najširšej sieti pre viac ako 2 milióny slovenských domácností. 4ku prevádzkuje spoločnosť SWAN, a.s., ktorá patrí do portfólia slovenského telekomunikačného holdingu DanubiaTel, a.s. Spoločnosť SWAN začala poskytovať mobilné služby na základe pridelenej licencie v lete 2014. V októbri 2015 predstavila originálny koncept Moja 4ka.

