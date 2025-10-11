Najpopulárnejšia sociálna sieť medzi tínedžermi je Instagram, Facebook je až siedmy

Sociálnu sieť Instagram, založenú najmä na vizuálnom obsahu, využíva 98,8 percenta respondentov vo veku od 10 do 18 rokov. Vyplýva to z prieskumu mimovládnej organizácie digiQ, na ktorom sa zúčastnilo 300 dievčat a 286 chlapcov. Instagram podľa prieskumu v podobnej miere využívajú chlapci aj dievčatá. Výrazné rozdiely v používaní prieskum nezaznamenal ani medzi žiakmi základných škôl a stredoškolákmi.
Video platforma YouTube sa v prieskume umiestnila na druhom mieste s mierou používania 96,9 percenta. V najväčšej miere ju podľa prieskumu využívajú chlapci stredoškolského veku. „Z našich dát vyplýva, že YouTube využívajú mladí ľudia inak ako Instagram. Zatiaľ čo Instagram využívali na dennej báze takmer všetci, pri YouTube je to len necelých 40 percent. Nie je to teda platforma, ktorú automaticky otvoria, keď vezmú do ruky telefón,“ uviedla riaditeľka organizácie digiQ Andrea Cox.
Messenger zostáva populárny
Chatovaciu aplikáciu Messenger v súčasnosti využíva 83,3 percenta mladých ľudí, v rebríčku popularity sa tak umiestnil na treťom mieste. Messenger je aplikácia spoločnosti Meta, ktorá slúži na rýchlu komunikáciu cez textové správy. Pôvodne bola súčasťou sociálnej siete Facebook, no v roku 2011 ju oddelili ako samostatnú chatovaciu aplikáciu. Samotný Facebook obsadil v prieskume až siedmu priečku. Používa ho síce 66,7 percenta opýtaných, avšak najväčšie percento opýtaných ho navštevuje len raz za mesiac.
Dezinformácie na sociálnych sieťach nie sú iba zanedbateľnou odchýlkou. Ktorá platforma ich obsahuje najviac?
„Tínedžeri považujú Facebook za sociálnu sieť pre dôchodcov. Na tejto platforme ich vyrušuje najmä politika a množstvo nenávistných komentárov. V rozhovoroch tiež spomínajú, že rozhranie tejto platformy je pre nich komplikované a nevedia sa tam dobre orientovať. Zatiaľ čo u stredoškolákov si Facebook ako-tak drží svoju pozíciu, základoškoláci po ňom siahajú len minimálne,“ vysvetlila Cox.
Najobľúbenejšie aplikácie
V prieskume si účastníci volili nielen z vybraných platforiem, ale mohli uviesť aj také, ktoré sa v zozname predpokladaných nenachádzali. Štvrté miesto tak z hľadiska popularity obsadil Snapchat (77 percent), piaty skončil TikTok (73,4 percenta) a deviate miesto obsadil Discord (50,2 percenta). „Týmto platformám by sme ako dospelí mali venovať obzvlášť vysokú pozornosť. Naša generácia ich nepoužíva, a tak rodičia často nepoznajú ich výhody, ale najmä riziká,“ zdôraznila Cox.
Slovákov očarila humanoidka Sophia. Najväčší festival inovácií a nových technológií SlovakiaTech prilákal tento rok do Košíc takmer päťtisíc návštevníkov
Z prieskumu tiež vyplynulo, že až 13 percent mladých ľudí má účet na platforme Telegram, ktorá nie je bezpečná. „Využívajú ho najmä chlapci, čo je obzvlášť rizikové. Táto platforma je totiž známa aj tým, že sa na nej vyskytuje obsah propagujúci toxickú maskulinitu a mizogýnne prejavy,“ doplnila Andrea Cox. Dodala, že podľa prieskumov mladí ľudia na sociálnych sieťach denne trávia tri až päť hodín.