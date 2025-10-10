Slovensko sa zaviazalo chrániť deti na internete, no varuje pred zásahmi do súkromia

Ochrana detí v digitálnom priestore musí byť jednou z hlavných priorít európskej digitálnej politiky, zhodli sa ministri telekomunikácií na zasadnutí Rady ministrov EÚ v dánskom meste Horsens. Slovensko počas rokovania oznámilo svoj záväzok k ochrane detí na internete v ére umelej inteligencie a podpísalo Jutlandskú deklaráciu o bezpečnom digitálnom priestore pre maloletých.
Zástupcom Slovenskej republiky bol štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a vládny splnomocnenec pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek. Počas rokovania zdôraznil, že zavádzanie nástrojov na overovanie veku musí rešpektovať právo používateľov na súkromie.
Európsky digitálny preukaz totožnosti
„Našou spoločnou povinnosťou je chrániť deti a mladých ľudí v digitálnom priestore, no zároveň nesmieme vytvárať nové riziká pre ostatných používateľov. V Európskej únii musia mať istotu, že ich súkromie nebude ohrozené invazívnym využívaním umelej inteligencie na odhad veku a že ich citlivé údaje budú bezpečne chránené,“ uviedol Štefánek.
V diskusii o spôsobe overovania veku na sociálnych sieťach a digitálnych platformách zaznela široká podpora pre technológie postavené na digitálnej identite. Slovensko sa prikláňa k riešeniam využívajúcim Európsky digitálny preukaz totožnosti (EUDI Wallet), ktorý má umožniť bezpečné a jednotné overovanie veku naprieč členskými štátmi.
Dánsko plánuje zákaz sociálnych médií pre deti do 15 rokov
V súlade s tým Slovensko rozvíja vlastný systém digitálnej identity, ktorý už dnes umožňuje bezpečný prístup k online službám štátu. V budúcnosti by mal podporovať aj overenie veku na online platformách, pričom bude vychádzať z európskych štandardov a rešpektovať preferencie používateľov.
Štefánek informoval aj o domácej iniciatíve „Záväzok Slovenska k ochrane detí na internete v ére umelej inteligencie“. V rámci nej sa uskutočnili odborné diskusie so zástupcami prokuratúry, polície, regulačných úradov, komisárky pre deti, akademického prostredia i občianskej spoločnosti. Výsledkom je analytický materiál, ktorý mapuje existujúce legislatívne rámce, identifikuje slabé miesta a navrhuje nové opatrenia.
Sociálne siete do 16 rokov
Slovenský tím CSIRT na základe týchto analýz odporúča určiť minimálny vek pre vstup na sociálne siete na 16 rokov. Odôvodňuje to rizikami závislosti na online platformách a ich negatívnym vplyvom na duševné zdravie mladých ľudí.
Podpis Jutlandskej deklarácie potvrdzuje spoločné úsilie európskych krajín o vytváranie bezpečného, zodpovedného a inkluzívneho online prostredia pre deti a mládež. Dokument nadväzuje na iniciatívy ako Európska stratégia pre lepší internet pre deti (BIK+), Akt o digitálnych službách (DSA) a Smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMSD).
V závere rokovania sa ministri venovali aj téme digitálnej suverenity. Apelovali na potrebu znižovania technologickej závislosti Európy od externých aktérov a vyzdvihli význam vývoja vlastných technológií ako predpokladu bezpečnosti, hospodárskej odolnosti a ochrany demokratických hodnôt.
Radoslav Štefánek zároveň upozornil na potrebu zjednodušiť regulačné prostredie v rámci digitálneho jednotného trhu. Jedným z cieľov je pripravovaný Omnibus digitálneho balíčka EÚ.