Google prináša na Slovensko nový Režim AI vo vyhľadávaní, umožňuje klásť dlhé a zložité otázky

Spoločnosť Google sprístupňuje na Slovensku nový Režim AI vo vyhľadávaní, ktorý využíva umelú inteligenciu na lepšie pochopenie a spracovanie komplexných otázok používateľov. Novinka je dostupná priamo vo Vyhľadávači Google na samostatnej záložke výsledkov vyhľadávania a v aplikácii Google pre Android a iOS. Slovenským používateľom bude táto novinka nabiehať postupne.
Režim AI využíva pokročilé jazykové modely Gemini, ktoré umožňujú klásť dlhé a zložité otázky, ktoré by si predtým vyžadovali viacero samostatných vyhľadávaní. Používatelia tak môžu napríklad získať podrobné porovnania, plánovať cesty alebo lepšie porozumieť zložitým procesom.
Technológia využíva techniku rozdelenia dotazu (query fan-out), ktorá simultánne prehľadáva viacero súvisiacich tém a dátových zdrojov, čím umožňuje hlbšie preskúmanie webu a objavenie relevantného obsahu.
Režim AI je multimodálny, čo znamená, že používatelia môžu zadávať otázky písaním, hlasom alebo dokonca pomocou fotografie. Google zároveň kladie dôraz na kvalitu a faktickú správnosť odpovedí, pričom pri nejasnostiach zobrazí tradičné výsledky vyhľadávania.
Google upozorňuje, že ide o produkt v rannej fáze vývoja, a preto môže obsahovať chyby, na ktorých neustále pracuje. Režim AI zároveň podporuje objavovanie obsahu na webe a zvyšuje hodnotu kliknutí na webové stránky, ktoré používateľov zaujmú.