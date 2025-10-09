Mobilní operátori na Slovensku čoskoro pokryjú všetky diaľnice a rýchlostné cesty 5G signálom

Úroveň pokrytia 5G signálom dosiahla približne 70 % a Úrad bude v monitorovaní pokračovať aj po uplynutí termínu na splnenie záväzkov.
Mobilní operátori Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia si v prvom štvrťroku 2025 priebežne plnili svoje záväzky týkajúce sa pokrytia všetkých prevádzkovaných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest 5G signálom.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Úrad) zverejnil výsledky rozsiahlej monitorovacej kampane, ktorá preverovala plnenie týchto povinností uložených v individuálnych povoleniach s termínom do 31. decembra 2025.

Cieľom bolo preveriť plnenie rozvojových kritérií a podmienok pokrytia 5G signálom pre frekvenčné pásmo 700 MHz. Tieto záväzky vyplynuli z výsledkov aukcie, ktorá bola ukončená 23.11.2020,“ uviedol riaditeľ odboru štátneho dohľadu elektronických komunikácií Dušan Mozola.

Merania sa uskutočnili v období od 18. novembra 2024 do 12. marca 2025 na všetkých prevádzkovaných úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest Slovenskej republiky prostredníctvom špecializovaných meracích vozidiel a prístrojov. Úroveň pokrytia 5G signálom dosiahla približne 70 % a Úrad bude v monitorovaní pokračovať aj po uplynutí termínu na splnenie záväzkov.

Úrad je nezávislý regulačný orgán, ktorý dohliada na transparentné a efektívne využívanie frekvenčného spektra a zabezpečuje plnenie záväzkov mobilných operátorov voči štátu a občanom,“ dodal Mozola. Cieľom je zabezpečiť, aby do konca roka 2025 boli všetky diaľnice a rýchlostné cesty pokryté 5G signálom v súlade s podmienkami udelených povolení.

