Dánsko plánuje zákaz sociálnych médií pre deti do 15 rokov

Dánsko plánuje zaviesť zákaz používania sociálnych médií pre deti mladšie ako 15 rokov. Premiérka Mette Frederiksenová v prejave pri otvorení jesennej schôdze parlamentu uviedla, že zákon by umožnil rodičom povoliť svojim deťom používať sociálne siete od 13 rokov, no bližšie detaily o tom, ktorých platforiem by sa zákon týkal a ako by sa mal v praxi uplatňovať, zatiaľ neuviedla.
„Mobilný telefón a sociálne médiá kradnú našim deťom detstvo,“ povedala Frederiksenová a poukázala na to, že 60 percent dánskych chlapcov vo veku 11 až 19 rokov uprednostňuje zostať doma pred trávením času s priateľmi.
Austrália už koncom roku 2024 prijala zákaz sociálnych médií pre osoby mladšie ako 16 rokov, hoci detaily o jeho presnom uplatňovaní naďalej chýbajú. Pod austrálskym zákazom sú platformy ako Facebook, Snapchat, TikTok a YouTube.
V júni tohto roku navrhlo Grécko zaviesť „vek digitálnej dospelosti“ v celej Európskej únii, čo by znamenalo, že deti by nemohli používať sociálne médiá bez súhlasu rodičov.