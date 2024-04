Raši by si mal podľa Hargaša uvedomiť, že nie je ministrom vyplakávania. Namiesto výsledkov teatrálne vystavuje faktúry (video)

Richard Raši (Hlas-SD) by si mal uvedomiť, že je ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, nie ministrom vyplakávania, obviňovania a zbytočných tlačoviek. Povedal to poslanec parlamentu za Progresívne Slovensko Ján Hargaš v reakcii na tlačovú besedu ministra Rašiho o zrušení štátnej firmy Slovensko IT.

Podľa Hargaša je smutné, že Raši na tlačovkách teatrálne vystavuje faktúry namiesto toho, aby prezentoval vlastné výsledky zlepšovania služieb pre občanov či boja za záchranu eurofondov.

Uplakaná tlačová konferencia

„Čo robil Raši posledných šesť mesiacov preto, aby nemusel mať teraz takúto uplakanú tlačovú konferenciu?“ pýta sa Hargaš. Slovensko IT je podľa poslanca smutným príbehom štátnej firmy, ktorej sa nikto manažérsky nevenoval.

„Napriek tomu, počas jedného obdobia dokázala vykazovať zisk – a bolo to práve vtedy, keď som bol štátnym tajomníkom na ministerstve a zobral som si za úlohu zlyhávajúci projekt zachrániť. V čase môjho nástupu bola firma de facto dva mesiace od krachu, keď som z postu odchádzal, prvýkrát vykázala účtovný zisk za rok 2022, a to 360-tisíc eur,“ uviedol.

Veľká strata už od začiatku

Pôvodná myšlienka založenia štátnej firmy Slovensko IT mala podľa Hargaša svoje rácio a projekty sa skutočne zazmluvnili za omnoho nižšie sumy, ako tomu bolo za čias predošlej vlády Smeru-SD. Firma si však vytvorila na začiatku svojej existencie veľkú stratu, ktorú si so sebou ťahala ako železnú guľu na nohách, podotkol.

Problémom bolo, že štátna firma nedostávala takmer žiadne zákazky od štátu. Hargaš poukázal na to, že v čase jeho pôsobenia na ministerstve sa podarilo zazmluvniť pre túto firmu zákazky za takmer 10 miliónov eur a v roku 2022 už dokázala dosiahnuť zisk.

„Verím, že sa nevrátime do čias eldoráda a korupcie, ktorá v štátnych firmách za čias vlády Roberta Fica fungovala,“ dodal Hargaš, ktorý tiež očakáva spravodlivé rozsudky súdov v kauzách z čias bývalej Ficovej vlády.