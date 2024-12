Slovensko má podľa Pellegriniho potenciál stať sa lídrom v oblasti umelej inteligencie, bez inovácií a legislatívy nám ale ujde vlak – FOTO

Slovensko má podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho potenciál byť aktívnym a inovatívnym hráčom v oblasti umelej inteligencie (AI). Ako uviedol vo štvrtok v Bratislave na úvod konferencie ITAPA AI, na Slovensku sa o umelej inteligencii intenzívnejšie hovorí, čo ho teší.

AI môže výrazne ovplyvniť budúcnosť civilizácie

Sme krajinou šikovných ľudí, ktorí môžu v tejto oblasti veľmi veľa dosiahnuť a urobiť z nej regionálneho lídra v uplatňovaní umelej inteligencie. Konštatoval, že sme vhodným prostredím na nasadzovanie pilotných projektov pre veľké medzinárodné korporácie.

Podľa P. Pellegriniho konferencia ITAPA je skvelou platformou na dialóg. Ako zdôraznil, AI môže výrazne ovplyvniť budúcnosť civilizácie. Na jednej strane prináša obrovské množstvo výhod, ale na druhej strane aj nových fenoménov, o ktorých treba hovoriť, a pred ktorými sa treba reálne chrániť.

„Zavádzanie umelej inteligencie niekto múdry prirovnal k obdobiu ťažkého zbrojenia, kedy veľké krajiny investovali obrovské množstvo peňazí do zbrojenia, ak by to nerobili, zostali by pozadu. To isté podľa mňa platí aj pri zavádzaní a používaní umelej inteligencie. Tomu sa nedá postaviť spôsobom, že nás sa to netýka, pretože nám ujde vlak a všetci ostatní nás predbehnú,“ poznamenal.

Obavy má z viacerých vecí

Vyjadril obavy z toho, že európsky región predbehne Ázia či USA.

„V Európskej únii by sme mali nájsť spôsob definovať hlavné rámce, pretože vývoj moderných technológií je tak rýchly, že my sme s prijatím legislatívy vždy pozadu,“ vyhlásil prezident SR. Upozornil takisto, že neschopnosť kontroly a vytvorenia jasných legislatívnych pravidiel môžu vytvoriť aj z AI nástroj na polarizáciu spoločnosti.

„Urobili sme jednu veľkú chybu, že sme pre digitálny svet, do ktorého sa už presunula pomaly viac ako polovica nášho života, dovolili stanoviť iné pravidlá fungovania ako tie, ktoré platia v tom našom fyzickom,“ myslí si P. Pellegrini. Podľa neho musíme veľmi otvorene hovoriť o presných normách o zodpovednosti za svoje činy v digitálnom priestore.