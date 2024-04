Slovensko IT končí, podľa Rašiho má Remišovej projekt miliónové straty a nie je životaschopný (video)

Štátna spoločnosť Slovensko IT nie je životaschopná, nemá pridanú hodnotu a bude musieť ukončiť svoju činnosť pre vysokú stratu.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) o tom informoval v utorok s tým, že stratu bude musieť uhradiť štát. Podľa neho pre chýbajúce účtovníctvo firmy nie je známa presná výška jej straty za minulý rok, ale ako podotkol, je isté, že presiahne 2,8 milióna eur.

„Kumulovaná strata spoločnosti od jej vzniku bude sedem miliónov eur. A preto aj na základe toho, že riadené ukončenie spoločnosti bude mať svoje náklady, faktúra za túto spoločnosť bude v objeme minimálne desať miliónov eur,“ povedal Richard Raši, ktorý je ministrom informatizácie takmer pol roka.

Ako podotkol, keby firmu nechali ďalej fungovať, uvedená suma by narástla o niekoľko miliónov eur. Za zodpovedných za túto situáciu v Slovensko IT označil bývalé vedenia ministerstva informatizácie na čele s Veronikou Remišovou a neskôr Petrom Balíkom, ako aj vtedajšieho poradcu a štátneho tajomníka pre IT Jána Hargaša (poslanec za Progresívne Slovensko).