Remišovej nástroje pre analytický softvér skončil fiaskom. Boli to peniaze vyhodené do koša, tvrdí Raši (video)

Nástroj pre analytické jednotky na prácu s dátami, ktorý tvorilo predchádzajúce vedenie Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, skončil fiaskom. Tvrdí to aktuálne vedenie rezortu.

Projekt Konsolidovanej analytickej vrstvy mal pomôcť analytickým jednotkám na ministerstvách, ale aj ostatných inštitúciách štátnej a verejnej správy, rozhodovať sa na základe údajov a dát.

„V podstate išlo o nástroj, vďaka ktorému sa štát bude rozhodovať na základe informácií a dát, nie pocitov. Projekt by automaticky vyhodnocoval údaje, ktoré vlastní štát v najdôležitejších oblastiach a analytikom by poskytoval všetko, čo potrebujú. Na základe týchto údajov mohlo Slovensko napredovať,“ priblížil minister investícií Richard Raši.

Desať nepoužiteľných modulov

Softvér pre analytikov mal obsahovať 20 dátových modulov, ktoré by priniesli strategické rozhodovanie štátu na základe informácií, ktoré sú na jednom mieste.

Ako však pokračoval Raši, bývalé vedenie na čele s Veronikou Remišovou urobilo namiesto 20 modulov iba 10, a aj tie sú nepoužiteľné.

„Stálo to síce necelé dva milióny eur, ale tieto dva milióny vyhodila do koša. Pretože jej moduly disponovali údajmi, ktoré už štát vlastní alebo sa dajú vytiahnuť z iných databáz alebo dokonca vygoogliť,“ vyhlásil aktuálny šéf rezortu.

V aktuálnom programovom období bude pritom ministerstvo investícií hľadať investičný kapitál na to, aby tento projekt vzkriesil.

Reakcia Veroniky Remišovej

Poslankyňa NR SR a predsedníčka strany Za Ľudí Veronika Remišová reagovala, že minister Raši by mal namiesto vymýšľania hlúpostí radšej pracovať.

„Rozumiem, že jeho šéfom Ficovi a Pellegrinimu teraz tečie do topánok, preto sa ministri Hlasu opreteky snažia predstierať robotu, takto to ale nefunguje. Keby Richard Raši robil to, za čo si s ministrami zvýšil plat na 10 000 eur mesačne, vyzeralo by štátne IT a regióny inak,“ zhodnotila.

Odstavenie korupčných prepojení

Ako doplnila, že jej pôsobenia ušetrili desiatky miliónov eur, odstavili korupčné prepojenia z čias šafárenia Pellegriniho a Rašiho, a preto je podľa nej pochopiteľné, že skorumpovaní politici a podnikatelia boli a sú veľmi nervózni.

„Počas môjho pôsobenia projekt postupoval podľa plánu vrátane zabezpečenia všetkých potrebných funkcionalít. Za zmeny, ktoré boli na projekte vykonané v čase pôsobenia úradníckej vlády a ktoré formovali výslednú podobu projektu nenesie zodpovednosť ani Remišová, ani jej nominanti,“ uzavrela.