Zmeny prideľovania prostriedkov na vykurovanie škôl zatiaľ nie sú zohľadnené v novom zákone

Rezort školstva má v pláne zohľadniť výsledky revízie výdavkov, no zmeny prideľovania prostriedkov na vykurovanie zatiaľ nie sú zohľadnené v novom zákone o financovaní, a to aj s ohľadom na výsledky medzirezortného pripomienkového konania.
Pre agentúru SITA to pred časom uviedli z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v súvislosti s informáciami, ktoré priniesol Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) v súvislosti s príspevkom na vykurovanie pre školy.
Diskusie o úpravách pokračujú
Ministerstvo zdôraznilo, že diskusie o možných úpravách a návrhoch na zmeny pokračujú, a to tak, aby boli financie na teplo, prípadne aj možné chladenie, distribuované do škôl adresnejšie a efektívnejšie.
ÚHP nedávno upozornil, že štát prispieva školám na mzdy aj prevádzku, no pri mnohých príspevkoch nik neskúmal, ako plnia svoj účel. Ako príklad útvar uviedol príspevok na vykurovanie. Každá škola je aktuálne zaradená do jedného z ôsmich teplotných pásiem. Viac prostriedkov smeruje do škôl v chladnejších oblastiach, čo podľa ÚHP znie logicky, keďže je predpoklad, že sú tam nižšie teploty aj dlhšie vykurovacie obdobie.
ZMOS spúšťa pilotnú iniciatívu moderných riešení hygieny v školách
„Realita je však iná a skutočné výdavky škôl na teplo nezávisia od lokality. Na vykurovanie dávajú, paradoxne, viac základné školy v teplejších oblastiach. Školy v chladnejších oblastiach sa zrejme viac sústredili na zateplenia a iné opatrenia, ktoré znižujú spotrebu,“ poukázal ÚHP. Dodal, že príspevok na teplo od štátu je súčasťou takzvaného normatívneho financovania, ktoré sa odvíja od počtu žiakov na škole.
Systém sa stal neprehľadným
„Tento systém prešiel za posledné roky mnohými zmenami a stal sa neprehľadným. Aj v rámci teplotných pásiem dostávajú extra podporu napr. školy s menším počtom žiakov. Vo výsledku tak môže viac peňazí na žiaka dostať malá škola v teplej oblasti ako veľká škola v chladnejšej,“ podotkol útvar.
Nadácia SPP rozdelí 150-tisíc eur na podporu duševného zdravia detí v školách
Útvar hodnoty za peniaze tiež navrhol prehodnotenie prideľovania prostriedkov na teplo, poukázal, že je nielen miestami nelogické a nespravodlivé, ale v dôsledku klimatických zmien nemusí byť časom ani aktuálne.
„V školách v teplejších oblastiach sú teploty už v máji a júni vysoké a je možné, že budú potrebovať klimatizáciu,“ uviedol útvar s tým, že otázka vykurovania sa môže zmeniť na otázku chladenia.