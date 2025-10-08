Súhlas rodičov nebude potrebný pri žiadnych predmetoch, štátny vzdelávací program je podľa Druckera v súlade s ústavou

Ministerstvo školstva pracuje s odborníkmi, uviedol pred rokovaním vlády minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v reakcii na otázku, kedy dostanú školy usmernenia v súvislosti s prijatou novelou ústavy.
Schválené zmeny totiž do ústavy okrem iného ukotvujú aj to, že rodičia majú právo rozhodovať o účasti detí na výučbe, ktorá je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu, respektíve, že „výchovu a vzdelávanie detí v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania možno poskytovať len so súhlasom zákonného zástupcu„.
Súhlas rodiča
Pred dopadmi tohto ustanovenia vystríhala aj Slovenská komora učiteľov (SKU), ktorá ho prijala s veľkým znepokojením. Komora upozornila, že výchova a vzdelávanie sú definované školským zákonom a tento nový odsek automaticky platí na celý školský zákon. Netýka sa to však len vyučovania etiky a náboženstva, či preventívny program sexuálnej výchovy, čo bolo pravdepodobne zámerom poslancov.
Učitelia upozorňujú na úskalia udeľovania súhlasu rodičov v rámci sexuálnej výchovy, na školách môže nastať anarchia
„Výchova a vzdelávanie je všetka činnosť, ktorá sa realizuje v školách a školských zariadeniach, a teda problémy sexuálneho správania budú školy od 1. novembra môcť riešiť už iba v medziach súhlasu rodiča. Súhlas rodiča sa teda stáva normou v oblasti sexuálneho správania, problém však je, že škola nie je a ani nemôže byť inštitúciou, ktorá sa odvíja od súhlasu jednotlivých rodičov, nie je takto legislatívne konštruovaná,“ uviedla SKU.
V praxi to podľa nej znamená, že každý jeden rodič na Slovensku môže v tejto téme rozhodovať podľa svojho uváženia. V školách tak môže nastať anarchia. Podľa SKU to môže výrazne ovplyvniť aj právo dieťaťa na psychologickú pomoc, keďže činnosť školských či poradenských odborníkov tak môže aj v takýchto otázkach podliehať súhlasu rodiča. Dieťa tak nebude môcť uplatniť vlastné právo na to, s kým bude o čom rozprávať.
Musia sa k tomu vyjadriť odborníci
Minister školstva pripomenul zmenu zákona, ktorá pred časom zaviedla potrebu súhlasu rodičov s aktivitami nad rámec kurikula pri návštevách tretích strán v školách.
„V konečnom dôsledku je to len o rozhodnutí rodičov, či súhlasia s takýmito aktivitami. Štátny vzdelávací program považujeme plne v súlade s tým, ako je nastavený návrh ústavy. Ale budeme to prechádzať,“ poznamenal a poukázal na centrá poradenstva a prevencie, kde sa tiež udeľujú informované súhlasy.
Drucker v prípade školy v Malom Slivníku vytvoril priestor na dohodu, je pripravený využiť aj krajné riešenie
Podotkol, že debatujú s odborníkmi a avizoval aj prípravu pracovnej skupiny. „Nevnímame, že nateraz je nejaký problém,“ podotkol minister a opakovane zdôraznil, že diskutujú aj s centrami poradenstva a prevencie, z ktorých niektoré prichádzajú s otázkami. Drucker zdôraznil, že pri žiadnych predmetoch v škole nebude potrebný súhlas rodiča.
Ide podľa neho najmä o spomínané centrá prevencie a poradenstva, dodal, že sú to odborné záležitosti, ktoré ale priamo nesúvisia so školským prostredím, keďže sa dejú mimo škôl. „Musia sa k tomu vyjadriť odborníci. Naše právne, ani vecné sekcie, nepovažuje za potrebné robiť nejaké zmeny v zákonoch,“ dodal.