Únia spustila prvý prieskum medzi učiteľmi odborného vzdelávania, prehlbuje sa ich nedostatok

Európska únia robí prvý prieskum, ktorého cieľom je riešiť kritický nedostatok učiteľov odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Prieskum uviedlo Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop). Ide o prvý komplexný prieskum Európskej únie (EÚ), do ktorého sa zapojí 14-tisíc pedagógov odborného vzdelávania a prípravy z 23 členských štátov Únie.
Cedefop upozornil, že celá Európa čelí prelhbujúcemu sa nedostatku učiteľov odborného vzdelávania a prípravy. Týka sa to najmä odborov STEM, teda vedy, technológií, inžinierstva a matematiky, ale aj cudzích jazykov. Ide pritom o predmety, ktoré majú zásadný význam pre digitálnu a zelenú transformáciu EÚ.
Vplyv viacerých faktorov
Prispievajú k tomu viaceré faktory, medzi nimi napríklad vnímanie kariéry a vstup do učiteľského povolania. „Približne 67 percent učiteľov odborného vzdelávania a prípravy si vybralo učiteľstvo ako svoje prvé povolanie. Len 18 percent si myslí, že ich profesia je oceňovaná,“ uvádza Cedefop. Ďalším významným faktorom sú odmeňovanie a zmluvy, učitelia OVP totiž zarábajú o takmer 11 percent menej než iní pracovníci s terciárnym vzdelaním. Je tiež pravdepodobnejšie, že majú dočasné pracovné zmluvy. Podľa Cedefop je taktiež iba 40 percent učiteľov OVP spokojných so svojím platom.
Významným faktorom sú aj pracovné podmienky, časté je vysoké pracovné zaťaženie, preplnené triedy i náročné prostredie. „Bez cielených opatrení hrozí, že Európa pri príprave pracovníkov pre hospodárstvo zajtrajška zaostane za globálnymi konkurentmi,“ vystríha Cedefop.
Učitelia na Slovensku častejšie využívajú metódy rozvíjajúce kritické myslenie, štúdia však odhaľuje riziká
Ako ďalej inštitúcia informovala, v prieskume budú náhodne vybrané tisícky učiteľov na školách počiatočného odborného vzdelávania a prípravy v 23 európskych krajinách. Od nich budú zozbierané údaje. Prieskum bude realizovaný v Belgicku, Bulharsku, na Cypre, v Česku, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Grécku, Holandsku, Chorvátsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, a tiež na Slovensku, v Slovinsku, Švédsku a Taliansku.
V rámci neho budú skúmané zásadné výzvy, medzi nimi aj účinnosť profesijného rozvoja učiteľov a príslušné prekážky, ďalej nedostatok zručností v oblasti digitálnych a zelených technológií, inkluzívne riadenie triedy, spokojnosť so zamestnaním a pracovnými podmienkami, a tiež faktory ovplyvňujúce atraktívnosť kariéry.
Výsledky majú byť v roku 2027
„Výsledky prieskumu, ktoré sa očakávajú v roku 2027, budú podkladom pre rozvoj politiky na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, čím sa podporí program Únie v oblasti zručností a hospodárska konkurencieschopnosť Európy, pričom sa zúčastneným školám poskytnú použiteľné údaje na zlepšenie ich programov profesijného rozvoja. Európsky program v oblasti zručností si vyžaduje investície do učiteľov OVP,“ uvádza Cedefop, dodávajúc, že posilnenie podpory učiteľov OVP a ich ďalšieho profesijného rozvoja prispeje k upevneniu základov hospodárskej budúcnosti Európy. Bližšie informácie možno nájsť v Európskom prieskume učiteľov odborného vzdelávania (European Vocational Teacher Survey).
„Učitelia sú základom odborného vzdelávania a prípravy. Ak chceme zlepšiť a zatraktívniť kariérne možnosti v oblasti OVP, musíme podporovať riešenie výziev, ktorým čelia učitelia a školitelia. Vďaka tomuto prieskumu budeme môcť lepšie porozumieť problémom, ktorým čelíme, a budeme môcť poskytúť lepšiu pomoc. Silnejšia podpora učiteľov znamená lepšiu odbornú prípravu Európanov vo všetkých fázach ich života, ktorá je nevyhnutná pre konkurencieschopnosť Európy a zelenú a digitálnu transformáciu,“ uviedla výkonná podpredsedníčka pre sociálne práva a zručnosti, kvalitné pracovné miesta a pripravenosť Roxana Mînzatu.
Povolanie pre najlepšie talenty
Výkonný riaditeľ strediska Cedefop Jürgen Siebel dodal, že preskúmaním stavu priamo v triedach získajú informácie potrebné na to, aby sa z učiteľského povolania v oblasti OVP mohlo stať povolanie, ktoré priťahuje najlepšie talenty Európy.
Cedefop je agentúrou EÚ, venuje sa realizácii výskumných a politických analýz. Ich cieľom je zlepšiť chápanie rýchlo sa meniacich potrieb zručností na trhoch práce a toho, ako sa v záujme riešenia týchto potrieb prispôsobujú systémy OVP.
„Združovaním širokej škály zainteresovaných strán na trhu práce na európskej, vnútroštátnej, regionálnej, miestnej a odvetvovej úrovni Cedefop identifikuje, analyzuje, syntetizuje a predkladá kvantitatívne a kvalitatívne informácie o systémoch OVP, zručnostiach a trhoch práce. Tieto informácie majú zásadný význam pre zachytenie a komplexné predvídanie trendov na trhu práce a potrieb zručností,“ zdôraznila inštitúcia.