ZMOS spúšťa pilotnú iniciatívu moderných riešení hygieny v školách

Výsledky testovania budú prezentované 17. októbra v Partizánskom spolu s odbornou diskusiou.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
2 min. čítania
umývanie rúk, hygiena
Foto: ilustračné, Getty images
Slovensko Iné Školstvo z lokality Slovensko

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) predstavilo pilotnú iniciatívu zameranú na zlepšenie hygienických a bezpečnostných štandardov v školách.

Suchá hmla

„Ochrana zdravia detí a učiteľov je našou spoločnou prioritou. Mestá a obce potrebujú reálne riešenia, ktoré dokážu účinne znižovať hygienické riziká,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik. Prvou školou, kde bola iniciatíva predstavená, je Základná škola s materskou školou na Veľkej okružnej v Partizánskom.

Súčasťou projektu je aplikácia technológie založenej na suchej hmle, ktorej účinnosť bude overená akreditovaným laboratóriom nadnárodnej spoločnosti ALS. Výsledky testovania budú prezentované 17. októbra v Partizánskom spolu s odbornou diskusiou. Riešenie je certifikované, testované v praxi a jeho efektivita bola potvrdená v nemocniciach, školských zariadeniach a potravinárstve. „V školskom prostredí sa ukazuje ako efektívne, bezpečné a finančne dostupné,“ dodáva ZMOS.

Hygienický štandard

Riaditeľ školy Juraj Guniš zdôraznil, že prínos riešenia sa ukazuje najmä v jedálni a kuchyni, kde je vysoký pohyb detí. Potvrdil, že opatrenia významne zvyšujú hygienický štandard. Pre rodičov predstavuje iniciatíva signál, že samosprávy myslia na zdravie detí a vytvárajú prostredie, ktoré minimalizuje prenos ochorení, čo vedie k menšej absencii a lepšej kontinuite vzdelávania.

ZMOS zároveň nedávno spustil pilotnú iniciatívu merania radónu vo verejných zariadeniach miest a obcí, zameranú na školy, škôlky a zariadenia sociálnych služieb, čím potvrdzuje svoju snahu byť lídrom v zlepšovaní kvality života obyvateľov.

Viac k osobe: Jozef Božik
Firmy a inštitúcie: ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska
Okruhy tém: Hygiena Predseda ZMOS Samosprávy Škôlky Školy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk