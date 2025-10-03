ZMOS spúšťa pilotnú iniciatívu moderných riešení hygieny v školách

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) predstavilo pilotnú iniciatívu zameranú na zlepšenie hygienických a bezpečnostných štandardov v školách.
Suchá hmla
„Ochrana zdravia detí a učiteľov je našou spoločnou prioritou. Mestá a obce potrebujú reálne riešenia, ktoré dokážu účinne znižovať hygienické riziká,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik. Prvou školou, kde bola iniciatíva predstavená, je Základná škola s materskou školou na Veľkej okružnej v Partizánskom.
Súčasťou projektu je aplikácia technológie založenej na suchej hmle, ktorej účinnosť bude overená akreditovaným laboratóriom nadnárodnej spoločnosti ALS. Výsledky testovania budú prezentované 17. októbra v Partizánskom spolu s odbornou diskusiou. Riešenie je certifikované, testované v praxi a jeho efektivita bola potvrdená v nemocniciach, školských zariadeniach a potravinárstve. „V školskom prostredí sa ukazuje ako efektívne, bezpečné a finančne dostupné,“ dodáva ZMOS.
Hygienický štandard
Riaditeľ školy Juraj Guniš zdôraznil, že prínos riešenia sa ukazuje najmä v jedálni a kuchyni, kde je vysoký pohyb detí. Potvrdil, že opatrenia významne zvyšujú hygienický štandard. Pre rodičov predstavuje iniciatíva signál, že samosprávy myslia na zdravie detí a vytvárajú prostredie, ktoré minimalizuje prenos ochorení, čo vedie k menšej absencii a lepšej kontinuite vzdelávania.
ZMOS zároveň nedávno spustil pilotnú iniciatívu merania radónu vo verejných zariadeniach miest a obcí, zameranú na školy, škôlky a zariadenia sociálnych služieb, čím potvrdzuje svoju snahu byť lídrom v zlepšovaní kvality života obyvateľov.