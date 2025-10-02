Nadácia SPP rozdelí 150-tisíc eur na podporu duševného zdravia detí v školách

Deti čelia čoraz väčšiemu tlaku, ktorý sa prejavuje nielen úzkosťami a poruchami sústredenia, ale aj sebapoškodzovaním, šikanou či nadmerným používaním digitálnych technológií. V reakcii na tieto výzvy Nadácia SPP otvára nový ročník grantového programu s názvom SPPravmeTo pre naše deti, prostredníctvom ktorého plánuje prerozdeliť celkovo 150-tisíc eur.
Do výzvy sa môžu zapojiť školy aj oprávnené organizácie, pričom termín na podanie projektov je do 29. októbra 2025 do polnoci. Na jeden projekt možno získať podporu až do výšky 5 000 eur.
Dôraz sa kladie na prevenciu
Zámerom programu je zamerať sa na projekty, ktoré deťom, mládeži i pedagógom poskytnú praktické nástroje na zvládanie stresových situácií, upevňovanie vzájomných vzťahov a celkové zlepšenie psychickej pohody v školskom prostredí. Prioritou je vytvárať prostredie, kde sa problémy duševného zdravia riešia včas, a to nielen rozvíjaním silných stránok detí, ale predovšetkým dôrazom na prevenciu.
„Každý pedagóg sa už stretol s dieťaťom, ktoré sa uzatvára do seba, zažíva šikanu alebo nedokáže odložiť telefón. Tieto situácie nemajú jednoduché riešenia. Práve preto Nadácia SPP spúšťa grantový program, ktorý má školám a učiteľom pomôcť získať nástroje, ako sa venovať duševnému zdraviu detí,“ uviedla Zlatica Vargová, správkyňa Nadácie SPP.
Podľa odborníkov je dlhodobou výzvou najmä systematická podpora sociálneho a emocionálneho učenia, dôraz na pohodu učiteľov a úzka spolupráca medzi školami a rodičmi. Cieľom iniciatívy je podporiť vytváranie školského prostredia, v ktorom sa deti cítia prijaté, učitelia disponujú vedomosťami a nástrojmi na riešenie krízových situácií a rodičia majú priestor pre spoluprácu. Program kladie dôraz na prevenciu, ako aj na včasné riešenie psychických problémov.
„Verím, že spoločne dokážeme vytvoriť prostredie, kde sa každé dieťa cíti bezpečne, kde vie požiadať o pomoc a kde dospelí rozumejú, ako ju efektívne poskytnúť,“ dodala Vargová.
Uzávierka je koncom októbra
O grantovú podporu sa môžu uchádzať materské, základné, stredné a umelecké školy, ale aj obce a mestá ako ich zriaďovatelia bez právnej subjektivity. Žiadosť môžu podať aj rodičovské združenia zriadené pri školách a občianske či neziskové organizácie, ktorých činnosť sa zameriava na podporu vzdelávania. Každý subjekt môže predložiť najviac jednu žiadosť.
Záujemcovia o grant môžu svoje projekty predložiť prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na oficiálnej webovej stránke Nadácie SPP. Detailné informácie o podmienkach výzvy a celom procese podávania žiadostí sa nachádzajú aj na samostatnej informačnej stránke, ku ktorej vedie odkaz zverejnený na webe nadácie.
Program bol oficiálne spustený 1. októbra 2025. Uzávierka na predkladanie projektových návrhov je stanovená na 29. októbra 2025 do 23:59. Nasledovať bude proces hodnotenia prihlásených žiadostí, ktorý potrvá od 30. októbra do 27. novembra 2025. Zoznam podporených projektov má byť zverejnený 28. novembra 2025. Realizácia vybraných iniciatív je naplánovaná od 1. decembra 2025 do 15. júla 2026. Prijímatelia grantu budú povinní predložiť záverečné správy spolu s finančným vyúčtovaním najneskôr do 31. júla 2026.