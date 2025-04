Vzdelávanie dospelých čaká reforma, Druckerovo ministerstvo buduje praktický systém - VIDEO

V súčasnosti prebieha proces registrácie overených poskytovateľov vzdelávania, uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na tlačovej besede k reforme vzdelávania dospelých. Zdôraznil, že učiť sa celý život je nevyhnutnosťou, poukázal pritom na zmeny, ktoré priniesol vývoj technológií, v dôsledku ktorých už vzdelanie nadobudnuté v mladosti nestačí.

Rovnako pripomenul, že v rámci schválenej „Nežnej revolúcie vo vzdelávaní“ bol pred časom schválený aj nový systém vzdelávania dospelých. Zákon je podľa neho moderný a v európskom meradle výnimočný. Zoznam overených poskytovateľov vzdelávania by mal byť dostupný na jednom elektronickom portáli. Automaticky sú tam aj vysoké školy.

Možnosť rekvalifikácie

Dospelým ľuďom systém vzdelávania umožní, aby sa rekvalifikovali, prípadne si doplnili kvalifikáciu. Pôjde napríklad o mikroosvedčenia, majstrovké skúšky či krátke vysokoškolské programy. „Je to prehľadný systém, online platforma, ktorá sa postupne napĺňa, a od 1. januára budúceho roka bude prístupná prostredníctvom takzvaných individuálnych vzdelávacích účtov všetkým občanom SR,“ ozrejmil Drucker.

Pri zvyšovaní kvalifikácie chce ministerstvo ľuďom pomôcť aj finančne, a to z európskych zdrojov. „Na úvod, počas troch rokov, budeme dotovať možnosť, aby si ľudia zvýšili svoje kvalifikácie,“ dodal minister školstva. V budúcom roku by chceli začať s takýmito kreditmi pre 5-tisíc ľudí, a to po 200 eur.

V budúcnosti by mali prísť ďalšie balíčky kreditov pre špecifické skupiny, napríklad v súvislosti so zamestnaniami, kde je nedostatok pracovníkov, prípadne pre skupiny, ktoré sú ťažšie zamestnateľné. V danej oblasti tiež úzko spolupracujú s rezortom práce.

Novinkou je aj kariérové poradenstvo

Riaditeľka odboru vzdelávania dospelých MŠVVaM SR Ildikó Pathóová doplnila, že cieľom je transparentný a jednoduchý systém vzdelávania dospelých, kde si každý nájde „to svoje“. V tomto roku začali s certifikáciou kvality vzdelávacích inštitúcií.

Novinkou je aj kariérové poradenstvo pre vzdelávanie dospelých. Dosiaľ kariéroví poradcovia pôsobili najmä na úradoch práce či na školách. „Kariérové poradenstvo vnímame ako veľmi dôležité,“ zdôraznila.

Ponuka vzdelávacích inštitúcií by mala byť dostupná od 1. januára 2026. Ozrejmila tiež, že kredity sú prostriedky, ktoré budú uhradené vzdelávacej inštitúcii, nejde o peniaze priamo pre účastníka. Pokiaľ ide o systém kontroly, Pathóová uviedla, že účastníci by mohli vypĺňať anonymný formulár o vzdelávaní. Všetko by malo byť verejne overiteľné, zároveň by mali byť dostupné registre absolventov.