Výzva na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu má schválených 87 projektov za viac ako 72 miliónov eur

Výzva ministerstva investícií na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu má schválených 87 projektov za viac ako 72 miliónov eur. Školy sa tak vďaka eurofondom menia na moderné vzdelávacie inštitúcie.

Informovalo o tom ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a priblížilo, že výzva s alokáciou takmer 200 miliónov sa realizuje v rámci takzvaných integrovaných územných investícií, a teda regióny rozhodujú o tom, ktoré projekty majú najväčší význam a podporu.

Regióny vedia, ktoré školy to potrebujú

Minister investícií Samuel Migaľ podotkol, že práve regióny vedia, ktoré školy potrebujú rekonštrukciu, kde chýba vybavenie alebo kde je potrebné zabezpečiť lepšie podmienky.

„Preto im dávame možnosť rozhodnúť. Práve takto vieme budovať vzdelávací systém, ktorý nezaostáva za európskymi štandardmi a pripravuje naše deti na výzvy súčasného sveta,“ doplnil Migaľ.

Ministerstvo ďalej spresnilo, že výzva je určená pre základné školy, základné umelecké školy, stredné školy, centrá voľného času a školské kluby detí. Výnimkou sú súkromné školy. Cieľom je pritom zlepšiť podmienky pre kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, podpora modernizácie učebníc, vybavenia športovísk a tiež odstránenie bariér a vytváranie priestoru pre dištančné a online vzdelávanie.

Modernizácia školstva

„Jedným z príkladov, ako regióny využívajú eurofondy na modernizáciu školstva, je projekt Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach. Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Košického kraja schválila zámer Excelentní v ELE, AUT a IT pre 21. storočie, ktorý získa viac ako 3,5 milióna eur z eurofondov,“ informovalo ministerstvo s tým, že škola zmodernizuje odborné pracoviská a získa nové vybavenie, ako sú počítače, notebooky, interaktívnu techniku, vizualizéry, konferenčné systémy, softvér, licencie i pomôcky na výučbu odborných predmetov či IT zariadenia na výučbu cloudových riešení so zameraním na public cloud, softvérovo definované siete a kyber-bezpečnosť.

Rezort investícii priblížil, že v rámci výzvy bolo doposiaľ predložených 167 projektov za viac ako 132 miliónov eur z európskych zdrojov. Proces schvaľovania pritom naďalej pokračuje a výzva zostáva otvorená až do vyčerpania alokovaných prostriedkov.

Eurofondová výzva

Ministerstvo súčasne pripomenulo, že podpora vzdelávania nekončí pri výzve pre základné školy.

„Dôležitým doplnkom je aj eurofondová výzva z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorá bola určená na podporu kvalitného odborného vzdelávania v transformujúcich sa regiónoch – konkrétne v Trenčianskom, Banskobystrickom a Košickom kraji,“ dodalo ministerstvo a spresnilo, že vo výzve uspelo 27 škôl, ktoré získajú podporu 43,4 milióna eur.

„Spolu tak aktuálne hovoríme o viac ako 240 miliónoch eur, ktoré môžu významne prispieť k rozvoju vedomostnej spoločnosti na Slovensku – priamo v regiónoch, s dôrazom na skutočné potreby škôl,“ uzavrel Migaľ.