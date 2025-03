Každé dieťa si zaslúži vzdelanie, Drucker spúšťa výzvu na podporu žiakov so špeciálnymi potrebami

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR spustilo výzvu pre projekt Podpora vzdelávacích príležitostí. Ako informovalo, cieľom národného projektu je vytvorenie cieleného systému podpory žiactva zaradeného v špeciálnom prúde vzdelávania s diagnózou ľahký stupeň mentálneho postihnutia.

Rezort školstva považuje za potrebné vytvoriť kvalitný a spoľahlivý mechanizmus na ich efektívne preradenie do hlavného prúdu vzdelávania, ak disponujú potenciálom úspešne ukončiť základné vzdelanie a získať nižšie stredné vzdelanie.

Národný projekt

Projekt má byť financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu plus v rámci Programu Slovensko a jeho priority 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie. Celková výška prostriedkov vo výzve je viac ako 10,5 milióna eur, z európskych zdrojov pochádza bezmála deväť miliónov.

„Národným projektom MŠVVaM SR reaguje na problematiku nadpriemerného zastúpenia žiakov z marginalizovaných komunít a sociálne znevýhodneného prostredia v špeciálnom prúde vzdelávania v SR so zámerom zabezpečiť rovný prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre všetky deti a žiakov. Zaradenie žiakov s potenciálom úspešne získať nižšie stredné vzdelanie do škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a ich zotrvanie v špeciálnom prúde vzdelávania má dlhodobé negatívne dôsledky na ich akademický aj sociálny rozvoj, čo im obmedzuje možnosti na plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti,“ uviedlo ministerstvo upozorňujúc, že toto žiactvo neraz nedostáva vzdelanie zodpovedajúce jeho schopnostiam a potenciálu. To máva za následok znížené šance na úspech v budúcnosti.

Každé dieťa si zaslúži vzdelanie

„Projekt zahŕňa systematickú a systémovú identifikáciu žiakov, ktorí majú potenciál ukončiť nižšie stredné vzdelanie a ich postupné začleňovanie do škôl a tried hlavného prúdu vzdelávania,“ priblížilo MŠVVaM SR.

Doplnilo, že proces je podporený aj školeniami pre pedagogických a odborných zamestnancov. Na projekte bude ministerstvo spolupracovať s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže.

„Každé dieťa si zaslúži vzdelanie, ktoré mu umožní naplno rozvinúť jeho schopnosti a pripraviť ho na plnohodnotný život v spoločnosti. Tento národný projekt predstavuje dôležitý krok k znižovaniu bariér v školstve a k vytvoreniu spravodlivejšieho systému, v ktorom dostane šancu každý žiak. Vďaka tejto iniciatíve dokážeme podporiť žiakov so špeciálnymi potrebami a pomôcť im v ich vzdelávacej ceste,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).