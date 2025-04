Druckerovo ministerstvo chystá digitálne maturity, študenti však žiadajú najmä zmenu obsahu

Zavedenie elektronickej maturity patrí medzi záväzky ministerstva školstva v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Ako pre agentúru SITA uviedol Odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, v súčasnosti je obstarávaná technika pre školy.

„Zároveň prebieha pilotné overovanie existujúcich elektronických platforiem, ktoré by boli vhodné pre realizáciu celoplošného elektronického testovania,“ uviedol rezort školstva. Elektronické maturity by podľa ministerstva mali postupne nahradiť doterajšie písomné testy.

Písomná časť bude digitálna, ústna zostáva nezmenená

Študentstvo by po novom malo odpovede zadávať do počítača alebo notebooku, namiesto toho, aby ich ručne vypisovalo do odpoveďových hárkov ako v súčasnosti. „Obsah ani štruktúra maturitných testových otázok sa zatiaľ neplánujú meniť. V prípade ústnej časti maturitnej skúšky nedôjde k zásadným zmenám jej formy – teda bude prebiehať ako doteraz, pred maturitnou komisiou na škole,“ doplnilo ministerstvo.

„Sme otvorení dialógu na túto tému, avšak digitalizáciu maturity nepovažujeme za primárnu nevyhnutnosť vzhľadom na iné zásadné problémy – v očiach študentov – s maturitnou skúškou,“ uviedol pre agentúru SITA na margo problematiky podpredseda Študentskej rady stredných škôl (ŠRSŠ) pre vonkajšie záležitosti Matej Styk.

Zmeny si žiada aj samotné študentstvo

Doplnil, že forma „skúšky dospelosti“ by nemala byť v súčasnosti prioritnou otázkou, najmä s ohľadom na nedostupnosť počítačových zariadení či slabé internetové pripojenie. Daný problém sa podľa neho týka škôl po celom Slovensku, najmä v sociálne a ekonomicky slabších oblastiach.

„Študentská rada stredných škôl sa však nepretržite zasadzuje za väčší dôraz a dialóg nie o forme, ale o obsahu maturitnej skúšky. Náš Prieskum súčasného stredoškoláka, ktorý nazbieral 15 000 odpovedí a bol najväčším svojho druhu na Slovensku, jednoznačne ukázal, že študenti stredných škôl majú konkrétne názory na to, čo by mala maturita zahŕňať. 84 percent študentov napríklad nepodporuje povinnú maturitu z matematiky v akejkoľvek forme. Okrem toho by 57,5 percenta študentov chcelo vidieť maturitu zo Slovenčiny rozdelenú na viac úrovní obtiažnosti a vyžadovaných vedomostí,“ uviedol Styk ďalej.

Doplnil, že ŠRSŠ plánuje v tomto roku spustiť už druhý ročník Prieskumu súčasného stredoškoláka, ktorý by mal opäť zistiť, čo trápi stredoškolské študentstvo