Stredoškoláci si vyskúšali elektronickú maturitu, ministerstvo označilo testovanie za úspešné

Stredoškoláci si vyskúšali elektronickú maturitu, do záťažového testovania sa ich zapojilo viac ako osemtisíc. Ako informovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, záťažové testovanie Platformy elektronického testovania (PET) sa uskutočnilo v utorok 9. decembra.
V rámci nej bude v marci realizovaná elektronická maturita, podľa ministerstva je to dôležitý míľnik v príprave novej podoby maturitnej skúšky plánovanej na budúci rok. Do testovania sa zapojilo viac ako osemtisíc žiakov z temer 600 stredných škôl.
Nová platforma
„Študenti si eMaturitu vyskúšali v novej platforme, ktorú zavádza v rámci digitalizácie školstva ministerstvo v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM),“ priblížili z MŠVVaM SR s tým, že cieľom testovania bolo overiť funkčnosť platformy aj pripravenosť škôl na reálnu eMaturitu. Testovanie označilo ministerstvo za úspešné, prebehlo bez vážnejších technických problémov.
„Zdôrazňujem, že nechceme, aby už prvý rok prebehlo stopercentné elektronické testovanie. Školy aj študenti sa na to musia pripraviť, aby samotná elektronická forma nebola prekážkou pri dosahovaní výsledkov. Nie každý študent musí maturovať elektronicky, ale každá škola musí byť na elektronické testovanie pripravená,“ prízvukoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Rezort školstva priblížil, že do záťažového testovania sa zapojilo 97,7 percenta stredných škôl s maturitou, konkrétne 598 z celkového počtu 612. Generálna riaditeľka NIVaM Romana Kanovská uviedla, že zaznamenali len ojedinelé technické problémy, u niektorých žiakov problémy s prihlásením a na jednej škole nefunkčnosť internetu. Okrem toho zachytili niekoľko drobných technických situácií.
Plán obnovy a odolnosti SR
„Všetky boli priebežne riešené, pričom technická podpora bola zabezpečená počas celého testovania,“ dodala. Ministerstvo pre testovanie zabezpečilo systém využívaný mnohými krajinami. Používa sa aj pri medzinárodnom testovaní v rámci PISA.
„Povinnosť zaviesť elektronickú maturitu a zároveň zabezpečiť, aby technické vybavenie škôl bolo na porovnateľnej úrovni, vyplýva zo záväzkov v Pláne obnovy a odolnosti SR. Vďaka zdrojom tohto programu sú už takmer všetky školy vybavené modernou technickou, softvérom a paralelne prebieha aj pripájanie škôl na vysokorýchlostný internet,“ uviedlo MŠVVaM SR.
Záťažové testovanie patrí k postupnej príprave na plné nasadenie elektronickej maturity. Školy v súčasnosti čaká generálna skúška elektronickej maturity. Naplánovaná je na 10. februára 2026, jej úlohou bude preveriť pripravenosť škôl, systému aj žiakov v podmienkach blízkych ostrej skúške. Elektronická maturita sa bude konať 10. marca 2026.
Odborné webináre
„NIVaM školy priebežne informuje a metodicky usmerňuje s cieľom zabezpečiť optimálne zapojenie žiakov do elektronickej formy maturitnej skúšky. Pokyny ku generálnej skúške elektronickej maturity budú zverejnené 20. januára 2026. Na podporu škôl pri príprave generálnej skúšky zrealizuje NIVaM 21. a 22. januára 2026 odborné webináre,“ informuje ministerstvo.
Doplnilo, že generálna skúška bude mať veľmi podobné podmienky ako riadna maturitná skúška, a to vrátane pokynov, harmonogramu, štruktúry a počtu úloh v testoch, či práce s odpoveďovými hárkami. Daný postup má prispieť k pripravenosti žiactva aj škôl na ostrú e-Maturitu v budúcom roku.
„Školy môžu prihlasovať žiakov na eMaturitu priebežne do 31. 1. 2026, vo výnimočných prípadoch do termínu generálnej skúšky, teda do 10. 2. 2026. Pre školy je k dispozícii call centrum a svoje otázky môžu napísať aj e-mailom na adresy, ktoré sú uvedené v materiáloch zverejnených na webe NIVaM,“ uzavrelo ministerstvo školstva.