Asociácia súkromných škôl odmieta rušenie veľkostných koeficientov pre materské a základné školy - VIDEO

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) SR odmieta návrh rezortu školstva, ktorý by mal od začiatku roka 2026 zrušiť veľkostný koeficient pre časť materských a základných škôl. Ako uviedla prezidentka Asociácie Eva Ohraďanová, sú toho názoru, že predmetný návrh ohrozí desiatky škôl, tisíce detí a naruší stabilitu vzdelávacieho systému.
„Niektoré školy prídu zo dňa na deň o 25 až 35 percent svojich príjmov, a to uprostred školského roka, bez prechodného obdobia, bez diskusie a bez dopadových štúdií. Pre mnohé to môže znamenať existenčný problém,“ tvrdí Ohraďanová.
Dvojitý meter
Asociácia hovorí aj o dvoch metroch, poukazujúc na to, že niektoré školy majú čas do roku 2030, ďalšie len zopár týždňov. „Minister školstva verejne deklaroval, že jeho cieľom je férovosť a rovnaké pravidlá pre všetkých. Realita predloženého nariadenia je však presne opačná,“ tvrdia predstavitelia ASŠŠZ SR.
Ako uviedli, návrh rozdeľuje školy do dvoch skupín. Školám v najmenších obciach veľkostný koeficient ostáva a bude sa postupne znižovať až do roku 2030. Školy vo väčších obciach a mestách by podľa Asociácie o koeficient mali prísť okamžite, v plnej výške, už od nového roka.
„Férovosť nemôže znamenať, že jednej skupine škôl dáme päť rokov na prípravu a druhej päť týždňov. Takto sa spravodlivosť nerobí,“ vraví Ohraďanová. Zmeny by mali podľa ASŠŠZ SR zasiahnuť najmä neštátne školy, konkrétne 62 cirkevných a 89 súkromných základných škôl, a tiež 11 cirkevných a 70 súkromných materských škôl.
Neuskutočniteľné podmienky
Asociácia vystríhala, že sú to najmä o školy s nízkymi kapacitami, ktoré neraz pracujú s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a majú malé triedy, individuálny prístup a bezpečné prostredie, ktoré sú pre tieto deti potrebné.
„Optimalizáciu siete rešpektujeme, ale odmietame, aby sa robila len cez tabuľky, bez hodnotenia kvality škôl, bez dopadových štúdií a bez akejkoľvek diskusie so zriaďovateľmi,“ vraví Ohraďanová. Ministerstvo školstva ponúka dofinancovanie len na rok 2026, no s podmienkami, ktoré sú podľa ASŠŠZ SR pre neštátne školy temer neuskutočniteľné.
Člen tímu Asociácie Daniel Masarovič uviedol, že toto dofinancovanie výpadku je len na jeden rok, prostredníctvom mechanizmu, ktorý nie je legislatívne ukotvený a je naviazaný na takzvané racionalizačné opatrenia, ktoré sú podľa Masaroviča pre neštátne školy nesplniteľné.
„Podmienky ako znižovanie počtu tried či spájanie škôl sú pre súkromných zriaďovateľov nerealizovateľné. Neštátna škola je často jediným subjektom zriaďovateľa, nedokáže vytvárať siete, ani čerpať úspory z rozsahu. Nie je možné, aby sa kompenzácia škôl stavala na mechanizmoch, ktoré vôbec neodrážajú realitu súkromného a cirkevného školstva,“ uviedol. Predstavitelia Asociácie tiež vystríhajú pred tým, že tieto opatrenia môžu najväčšmi zasiahnuť deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Zmeny v prípade Centier poradenstva a prevencie
ASŠŠZ SR tiež upozornila na zmeny v prípade Centier poradenstva a prevencie. Daná zmena podľa nich nezohľadňuje potreby detí. Po prvýkrát v histórii by sa podľa nej malo zrušiť rozlišovanie medzi bežným dieťaťom a dieťaťom so zdravotným postihnutím.
„Niektoré úkony sa majú oceňovať rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, či sa odborník venuje dieťaťu bez ťažkostí alebo dieťaťu so zdravotným znevýhodnením. Vysoko špecializovaná práca sa tak dostáva na jednu úroveň s bežnými preventívnymi aktivitami. Je to absolútne nereálne a proti odborným štandardom,“ tvrdí Miroslava Robinson.
Nespravodlivá zmena
ASŠŠZ SR apeluje na vládu, aby nariadenie vlády v navrhovanom znení neprijala. „Zmenu, ktorá rovnako veľkým školám priznáva rozdielne financovanie len na základe umiestnenia v obci či meste, považujeme za nekorektnú, nespravodlivú a diskriminačnú. Pokiaľ zákon zavádza územný pohľad na veľkostný koeficient, potom je nariadenie vlády jediným nástrojom, ako nespravodlivo nastavené pravidlá zrovnať. Stačí limit pre priznanie veľkostného koeficientu v regiónoch nastaviť tak, aby cez neho žiadna škola neprepadla. A aby mali všetky malé školy skutočne rovnaké podmienky a rovnaký čas na postupné zrušenie veľkostného koeficientu, teda až do roku 2030,“ uviedla Asociácia vo svojom stanovisku.
Ohraďanová dodala, že sú pripravení rokovať a spolupracovať, no nebudú ticho pri krokoch, ktoré podľa nich destabilizujú systém či znevýhodňujú deti a rozdeľujú školy do neopodstatnených skupín. „Ak to bude nevyhnutné, využijeme všetky právne nástroje na ochranu našich škôl, detí a rodičov,“ uzavrela.