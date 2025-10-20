Stredoškoláci budú reprezentovať Slovensko na robotickej olympiáde

Reprezentačný tím stredoškolákov Team Slovakia odcestuje koncom tohto týždňa do Panamy, aby súťažil na svetových majstrovstvách v robotike pre stredoškolákov First Global Challenge. Informovali o tom Adam Kukla, predseda občianskeho združenia First Global Slovakia, ktoré organizuje každoročne národné kolo súťaže, a mediálny zástupca Teamu Slovakia Štefan Vadocz.
Svetová robotická olympiáda
Podujatie známe ako „svetová robotická olympiáda“, každoročne spája tímy mladých talentov z viac ako 190 krajín. Súťaž kladie dôraz na riešenie globálnych výziev v súlade s cieľmi OSN pre trvalo udržateľný rozvoj a kombinuje vzrušenie zo športového zápolenia s presnosťou vedy a techniky.
„Od majstrovstiev Slovenska v robotike v máji tohto roku Team Slovakia prešiel dlhú cestu workshopov a príprav. Verím, že aj vďaka tejto príprave môžeme Slovensko ukázať svetu ako krajinu s talentovanými mladými ľuďmi a technologickým potenciálom,“ uviedol Adam Kukla.
Reprezentácia Slovenska je tento rok zložená zo siedmich stredoškolákov. Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom zastupujú Matej Berčík, Šimon Filus a Tatiana Hronská. Strednú priemyselnú školu v Myjave reprezentujú Jaroslav Bartoš, Filip Jelenčík, Adam Šebesta. Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú Duálna akadémia z Bratislavy zase zastupuje Veronika Potocká.
Každoročne Team Slovakia predstaví pred cestou na majstrovstvá aj svojho robota, na ktorom študenti z rôznych škôl spolupracujú niekoľko mesiacov. Úlohou robota je súťažiť v aréne podľa témy tohtoročného zadania, ktorým je Ekologická rovnováha. Zjednodušene – robot musí zbierať v aréne rôzne hracie elementy, ktoré dopravuje do vopred určených zásobnikov.
Svetové kultúry
Popritom súťaží s inými robotmi, ktoré ovládajú ďalšie tímy. „Účasť na First Global vidím ako možnosť spoznať rozličné svetové kultúry,” uviedla Veronika Potocká. „Sme pripravení ukázať naše schopnosti a zviditeľňovať Slovensko na súťaži, rovnako ako súťaž na Slovensku,“ doplnila.
Robotické súťaže, ako je First Global, prinášajú podľa učiteľa Igora Mozoláka študentom skúsenosti, ktoré ďaleko presahujú bežnú výučbu – učia sa tímovej spolupráci, riešeniu reálnych problémov a chápu, že veda a technológie majú priamy vplyv na náš svet.
„Pre mňa je podstatné, aby mladí ľudia vnímali technológie nielen ako stroje, ale ako priestor pre spoluprácu, tvorivosť a schopnosť aktívne formovať budúcnosť,“ uviedol pedagóg, ktorý sa študentom dlhodobo venuje a pripravil ako mentor niekoľko úspešných členov reprezentácie, ktorá v roku 2023 skončila v prvej pätici tímov celosvetovo.