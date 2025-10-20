Pomôžte žiakom napredovať! V šampionáte s WocaBee môžu školy získať až 10 000 eur na modernizáciu

Obľúbený Jazykový WocaBee šampionát sa uskutoční na školách už po siedmykrát a opäť prináša zaujímavé ceny pre učiteľov, žiakov aj školy. Súťaž výrazne zlepšuje jazykové vedomosti žiakov, motivuje ich k učeniu a zlepšuje ich konverzačné zručnosti vďaka AI konverzáciám priamo v aplikácii. Učitelia môžu svoje triedy registrovať do 4.11.2025 na www.wocabee.app.
Online jazyková súťaž pre všetkých
Jazykový WocaBee šampionát je inšpiratívna súťaž v učení cudzích jazykov, ktorá sa na našich školách koná každoročne už od roku 2019. Žiaci súťažia v učení jazykov v online aplikácii WocaBee, pričom zúčastniť sa môžu všetky ročníky základných aj stredných škôl bez ohľadu na to, aký cudzí jazyk sa žiaci učia.
Kritériom hodnotenia v súťaži je motivácia a usilovnosť v učení sa novej slovnej zásoby. Za precvičovanie slovíčok a fráz v aplikácii žiaci získavajú body, tzv. WocaPoints. Okrem slovnej zásoby sa však počas súťaže zlepšujú aj v konverzácii – vyskúšanie novinky AI konverzácie BeeTalk™ vo WocaBee je jednou z podmienok na zaradenie do súťaže.
Jazykový WocaBee šampionát sa uskutoční najskôr v okresných a krajských kolách, víťazi krajských súťaží postupujú do celoslovenského kola. V každom kole víťazia triedy, ktoré získajú najvyšší priemerný počet WocaPoints na jedného žiaka. Vďaka tomu trieda pracuje ako tím a na rozdiel od iných súťaží sa v jazykoch zlepšujú všetci žiaci, nielen tí najlepší.
10 000 EUR pre moderné slovenské školy
Hlavnou výhrou v súťaži Jazykový WocaBee šampionát je aj v tomto školskom roku príspevok na modernizáciu vyučovania. Celková výška príspevku od spoločnosti WocaBee v tomto školskom roku dosiahla rekordných 10 000 EUR.
Škola, ktorá sa v celoslovenskom kole Jazykového WocaBee šampionátu umiestni na 1. mieste získa od WocaBee podporu 4 000 EUR na modernizáciu vyučovania (3 000 EUR licencie WocaBee, 1 000 EUR finančný príspevok). Druhé miesto v šampionáte znamená 3 300 EUR pre školu (2 600 EUR licencie WocaBee a 700 EUR finančný príspevok) a tretie miesto organizátori odmenia sumou 2 700 EUR (2 300 licencie WocaBee a 400 EUR finančný príspevok).
Organizátor aj partneri súťaže však najlepšie výkony v učení jazykov odmenia už od okresného kola. Všetci žiaci z víťazných tried v každom okrese napríklad získajú od partnera LangBee online jazykový kurz angličtiny alebo nemčiny v hodnote 6 EUR a na zaujímavé ceny sa môžu žiaci tešiť aj v ďalších kolách súťaže.
„V oblasti školstva a jazykového vzdelávania pôsobíme už od roku 2018. Našou dlhodobou filozofiou je pomáhať školám tam, kde to potrebujú, a zároveň modernizovať výučbu – nielen tú jazykovú. Preto už každoročne podporujeme školy v rámci nášho šampionátu nielen hodnotnými cenami, ale aj finančnými príspevkami. Teší nás, že sme v tomto školskom roku dokázali túto formu pomoci zvýšiť až na 10 tisíc eur,“ hovorí Michal Ošvát, CEO spoločnosti WocaBee.
Veľkou motiváciou sú aj ceny, ktoré môže získať každá zapojená škola, žiak aj učiteľ v žrebovaní. Triedy môžu vyhrať spoločný výlet do ZOO s výkladom v cudzom jazyku, žiaci hrajú o iPhone alebo Xbox, a jeden učiteľ zo Slovenska si dokonca vychutná zaslúžený oddych pri mori.
Jednoduchá registrácia
Školy a učitelia môžu žiakov prihlásiť do súťaže Jazykový WocaBee šampionát do 4. novembra 2025. Prihlasovanie je veľmi jednoduché – stačí na stránke www.wocabee.app objednať bezplatnú mesačnú verziu aplikácie WocaBee a následne splniť jednoduché podmienky.
Učiteľ má zadať žiakom v aplikácii aspoň 2 balíčky slovíčok na precvičovanie. Každý žiak, ktorý ich splní a zároveň absolvuje s aplikáciou aspoň dve AI konverzácie BeeTalk™ zaraďuje seba, svojho učiteľa aj svoju školu do žrebovania o zaujímavé vecné ceny. Triedy, ktoré už aplikáciu používajú, sú do súťaže zaradené automaticky.
Rekordná účasť
Súťaž Jazykový WocaBee šampionát sa koná na Slovensku a v Českej republike, ako aj v ďalších európskych krajinách. Celkovú účasť v tohtoročnom šampionáte organizátori odhadujú na rekordných 130 000 žiakov. Začiatkom decembra sa v rámci súťaže uskutoční aj bonusové medzinárodné finále.
„Veľmi nás teší, že do inovatívnej súťaže Jazykový WocaBee šampionát sa každoročne zapája viac škôl zo Slovenska aj ďalších krajín. Sme hrdí, že vďaka našej aplikácii WocaBee sa žiaci učia cudzie jazyky moderným a veľmi efektívnym spôsobom a zlepšujú tak svoje jazykové vedomosti. A tie sú v dnešnom svete neoceniteľné,“ dodáva M. Ošvát.
