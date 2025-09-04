Slovenský tím si zo Stredoeurópskej matematickej olympiády MEMO po prvýkrát v histórii odniesol zlato – FOTO

Slovenský tím dosiahol historický úspech na Stredoeurópskej matematickej olympiáde MEMO, z jej 19. ročníka si po prvýkrát v histórii z tímovej súťaže odniesol zlato. Ako na svojom webe informoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), Slovensko obstálo v silnej konkurencii desiatich tradičných krajín, ktoré sa na tejto prestížnej olympiáde každý rok zúčastňujú.
Slovenský tím skončil na prvom mieste, no aj jednotliví reprezentanti dosiahli skvelé individuálne výsledky. Priniesli dve strieborné a tri bronzové medaily, ale aj čestné uznanie. Striebro si doniesli Šimon Dafčík a Marián Kovaľ. S bronzovými medailami sa vrátili Norbert Barnáš, Viliam Gottweis a Šimon Komara.
Všetci sú študentmi Gymnázia Grösslingová v Bratislave. Ďalší slovenský reprezentant Oliver Seman z Gymnázia Alejová v Košiciach získal čestné uznanie.
„Stredoeurópska matematická olympiáda (MEMO) je významná súťaž určená mladým riešiteľom matematiky zo strednej Európy. Jej cieľom je podporiť matematické nadanie, logické myslenie a spoluprácu medzi krajinami regiónu,“ priblížil NIVaM a slovenskému tímu zagratuloval a poďakoval za skvelú reprezentáciu krajiny.