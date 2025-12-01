Slovenská komora učiteľov kritizuje zmeny v postavení rady školy, starostovia vraj majú priveľké právomoci

Slovenská komora učiteľov (SKU) kritizuje zmeny v postavení rady školy, ktoré majú prísť od nového roka. Komora na sociálnej sieti poukázala, že od 1. januára 2026 sa zásadne zmení postavenie rady školy, a to na základe nového zákona o školskej samospráve.
„Ministerstvo školstva v novom zákone o školskej samospráve za výraznej podpory samospráv a odborov od 1. januára 2026 zavádza obmedzenie kompetencie rady školy, často posledného nástroja nezávislosti a demokracie v škole,“ uvádza SKU. Poukázala, že rada školy je najvyšším kontrolným verejným orgánom fungovania škôl, dosiaľ bolo jej úlohou participatívne a transparentne vyberať riaditeľa školy.
Viac slobody v školách a samosprávach
„Už dnes má jedna osoba – starosta, veľké právomoci nad fungovaním školy, menovaním riaditeľa, voľbou rady školy, nominovaním svojich členov do nej. Od januára 2026 bude mať starosta ešte aj moc celé výberové konanie realizovať pod vlastnou vlajkou, mimo rady školy a za vyššej účasti svojich nominantov. Prakticky získa úplnú kontrolu nad riaditeľom školy, čiže nad celou školou, a nebude ďaleko od toho, že sa niekoľko stovák starostov stane fakticky majiteľmi škôl na Slovensku,“ tvrdí učiteľská komora.
Považuje to za mimoriadne nebezpečnú vec, vystríha, že poslanci v zastupiteľstvách budú musieť obozretne ukotvovať svoje právo do štatútu obce. Ak to opomenú, podľa SKU zákon dá automaticky všetku moc jednej osobe, teda starostovi.
„Chceme viac slobody a demokracie v školách a samosprávach,“ uzavrela komora. Rezort školstva nesúhlasí s tvrdením, že „od januára 2026 bude mať starosta ešte aj moc celé výberové konanie realizovať pod vlastnou vlajkou“.
Členovia výberovej komisie
Z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR poukázali, že pri výberovom konaní na post riaditeľa školy je medzi členmi výberovej komisie predseda rady školy, ktorý je zároveň predsedom výberovej komisie. Okrem toho v nej majú byť zastúpení zástupcovia členov rady školy za kategóriu zamestnancov, rodičov i zriaďovateľa.
Taktiež v nej budú zasadať dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, ktorí nie sú členmi rady školy, jeden zástupca odborovej organizácie, ak v škole pôsobí a ide o základnú školu, zástupca regionálneho úradu, ak tento nie je zriaďovateľom školy.
V prípade strednej odbornej školy alebo strednej priemyselnej školy alebo spojenej školy, ktorej organizačnou zložkou sú takéto školy, aj zástupca vecne príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie, u stredných zdravotníckych škôl aj zástupca Ministerstva zdravotníctva SR.
Nerozhoduje kvantita, ale kvalita
„Členmi výberovej komisie sú vo všeobecnosti štyria zástupcovia za zriaďovateľa, teda totožný počet, ako bol uvedený v rade školy (ako výberovej komisii) doteraz,“ uviedlo ministerstvo pre agentúru SITA.
Doplnilo, že zloženie výberovej komisie a rady školy bolo výsledkom kompromisného riešenia, keďže v rámci legislatívneho procesu boli k návrhu zloženia rady školy či výberovej komisie uplatnené protichodné požiadavky rôznych subjektov. Zloženie je podľa rezortu školstva na základe uvedeného v zákone nastavené v súčasnosti tak, aby boli záujmy týchto subjektov vyvážené.
„Cieľom bolo zvýšenie odbornosti a efektivity výberovej komisie tak, aby pri každom výberovom konaní (aj pri škole s veľkým počtom organizačných zložiek) nerozhodovala kvantita, ale kvalita, t. j. aby sa naplnil hlavný účel výberovej komisie – kvalifikované posúdenie predpokladov na obsadenie funkcie riaditeľa,“ dopĺňa MŠVVaM SR.
Individuálne potreby škôl
Ako ministerstvo uviedlo, rada školy je jej samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy detí, žiakov, aj ich zákonných zástupcov a zamestnancov školy. Výberové konanie overuje riadiace schopnosti a odborné vedomosti uchádzača, ktoré sú potrebné na vykonávanie funkcie riaditeľa.
„Zmena vo vzťahu k presunu ťažiska rozhodovania je výsledkom dlhodobého tlaku na legislatívnu zmenu s ohľadom na povahu výberového konania a potrebu individuálneho posúdenia predpokladov uchádzačov na funkciu riaditeľa školy. Bolo potrebné upraviť zastúpenie výberovej komisie so zohľadnením skutočnosti, či ide o výberovú komisiu školy (ako jednej organizačnej zložky alebo spojenej školy), školského zariadenia alebo zariadenia poradenstva a prevencie,“ objasňuje ďalej rezort školstva.
Zloženie výberovej komisie v novej legislatíve podľa neho rešpektuje osobitosti jednotlivých škôl. Zloženie komisie by totiž malo reflektovať na jednotlivé požiadavky a potreby škôl pri výbere riaditeľa školy, zároveň by výberová komisia mala byť schopná posúdiť predpoklady uchádzača s ohľadom na potreby konkrétnej školy. Toto podľa MŠVVaM SR reflektuje aj úprava oznámenia o vyhlásení výberového konania, to by malo zahŕňať aj ďalšie kritériá a požiadavky podľa charakteru a zamerania zriaďovateľa či školy.
Ponechanie všetkých členov by bolo neefektívne
„Vzhľadom na uvedené, každý z týchto orgánov má svoju samostatnú úlohu, splnenie ktorej musí zohľadňovať aj jeho zloženie. Zároveň sa bude môcť pri strednej odbornej škole, strednej priemyselnej škole, strednej športovej škole, pri spojených školách, kde je minimálne jednou organizačnou zložkou stredná škola, alebo podnikovej škole, uchádzať o miesto riaditeľa školy, ak tak určí zriaďovateľ, aj manažér, pričom s ohľadom na charakter obsadzovanej pozície je nevyhnutné kvalifikované posúdenie splnenia požiadaviek na obsadenie miesta,“ vysvetľuje ministerstvo s tým, že ak ide o obsadenie miesta riaditeľa školy „manažérom“, zloženie výberovej komisie musí reflektovať potrebu posudzovania týchto špecifických požiadaviek.
Rezort školstva poukázal aj na to, že v súvislosti so spájaním škôl do „veľkých“ spojených škôl vyvstala aj potreba upraviť zastúpenie členov rád škôl, napríklad podľa počtu organizačných zložiek, aby bola zastúpená každá z nich.
„Ak by návrh zákona ponechal vo výberovej komisii všetkých členov rady školy, t. j. zástupcov za každú organizačnú zložku, takéto zloženie by bolo neefektívne a míňalo by sa sledovanému cieľu,“ argumentuje ministerstvo.
Reakcia ministerstva na výhrady
„Nie je možné súhlasiť s tvrdením, že „starosta“ má priveľkú rozhodovaciu právomoc, keďže zákon mu výslovne ukladá povinnosť, že zriaďovateľ môže vymenovať len uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste,“ ohradilo sa MŠVVaM SR voči tvrdeniam Komory. Poukázalo pri tom na právomoci zriaďovateľa pri vymenovaní riaditeľa, podľa zákona vymenúva zriaďovateľ riaditeľa na návrh rady školy na päťročné funkčné obdobie.
Vymenovaný môže byť iba uchádzač, ktorý sa umiestnil v poradí na prvom mieste, pričom do 30 dní od doručenia uznesenia výberovej komisie daného uchádzača alebo vymenuje, alebo ho odmietne vymenovať.
„K výhrade týkajúcej sa rozdelenia pôsobností obce ako zriaďovateľa medzi starostu a zastupiteľstvo uvádzame, že už podľa súčasnej úpravy je rozhodujúca úprava v štatúte obce a ak si obec pôsobnosti neupraví, koná za ňu ako za zriaďovateľa starosta. Teda v tejto otázke novým zákonom k zmene nastavenia nedochádza,“ uzavrelo ministerstvo.