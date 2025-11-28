Laureátom deviateho ročníka Ceny René sa stal Víťo Staviarsky za knihu Motýľovci

Laureátom 9. ročníka Ceny René sa stal Víťo Staviarsky za knihu Motýľovci. Študenti si knihu vybrali pre komplexnosť postáv, vzťahov medzi nimi a pre ich psychologickú prepracovanosť. Ocenili aj priestor, ktorý spisovateľ ponechal čitateľstvu pri dotváraní súvislostí napínavého príbehu a dizajn celého diela.
Do 9. ročníka Ceny René bolo zapojených 18 stredných škôl a gymnázií. Desiatky študentov a študentiek čítali od mája päticu kníh, ktorú vybrala tohtoročná odborná porota z literárnej ceny Anasoft litera.
Diskutovali o nominovaných knihách
Cena René je literárna cena gymnazistov a stredoškolákov, a na Slovensku je prvou literárnou cenou, o ktorej rozhodujú študenti a študentky vybraných slovenských gymnázií a stredných škôl. Poslaním ocenenia je podporovať mladých ľudí k čítaniu hodnotnej slovenskej literatúry. Slávnostné vyhlásenie Ceny René 2025 sa konalo 27. novembra v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici v Bratislave.
Celú jeseň prebiehali živé diskusie o nominovaných knihách za účasti ich autorov a autoriek, a to priamo na pôde jednotlivých škôl. Diskutujúci sa pýtali aj na to, či sa spisovatelia radšej nevyhýbajú spracovaniu tém, ktoré rozdeľujú spoločnosť.
Študentov zaujal fakt, že Alexandra Salmela svoju nominovanú knihu najprv napísala vo fínčine a následne si ju sama preložila do slovenčiny. Kládli jej otázky ohľadom života vo Fínsku a fínskeho školstva. Študenti a študentky sa zaujímali najmä o to, ako začať, ak chcú publikovať svoje texty, a tiež sa pýtali, ktoré knihy by im nominovaní autori odporučili na čítanie. Na školských besedách sa zúčastnilo približne 610 študentov.
Organizátorom je literárne centrum
Organizátorom a vyhlasovateľom Ceny René je Slovenské literárne centrum. Poradným orgánom zabezpečujúcim zloženie odbornej poroty, ktorá nominuje päť kníh do súťaže, je občianske združenie ars_litera. Tento rok bola vybraná pätica diel – Martin Hlavatý – Páv, Kripel a Predseda (Vydavateľstvo FAMA art), Márius Kopcsay – Dedo Lužko (Vydavateľstvo KK Bagala), Vanda Rozenbergová – Mágovia vedia viac (Vydavateľstvo Slovart), Alexandra Salmela – 56, či? (Vydavateľstvo Aspekt) a Víťo Staviarsky – Motýľovci (Vydavateľstvo Staviarsky production). Víťaznú sošku Ceny René v tvare knihy vytvorili Pavla Pšenicová a Anna Zbořilová, študentky z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, z Ateliéru Skla.
V minulých ročníkoch Cenu René získali Katarína Vargová, Pavel Dvořák ml., Dušan Martinčok, Ivana Gibová, Daniel Majling, Václav Kostelanski, Alena Sabuchová a Barbora Hrínová.