Nová legislatíva zmení budúcnosť školstva na Slovensku, reforma podľa Hlasu reaguje na dlhodobý problém - VIDEO

Reformy sa zameriavajú na podporu predprimárneho vzdelávania a zabezpečenie rovnakých šancí už od útleho veku.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
Matúš Šutaj Eštok, Hlas SD
Predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (v strede) na tlačovej besede strany Hlas o reforme školstva.
Strana Hlas považuje reformu školstva, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady SR, za významný krok pre spravodlivejšie a kvalitnejšie Slovensko. Ide podľa nej o najväčšiu zmenu v slovenskom školstve za posledných dvadsať rokov. Nová školská legislatíva predstavuje podľa Hlasu konkrétne kroky, ktoré menia budúcnosť školstva i celej krajiny.

Nárok dieťaťa na miesto v škole

Na školstvo sa pozeráme ako na investíciu, ktorá sa vráti v podobe prosperujúcej ekonomiky a spokojnejších občanov,“ povedal predseda strany Hlas-sociálna demokracia a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Pripomenul, že reforma školstva znamená, že každé dieťa má nárok na miesto v materskej a základnej škole, čo je základným pilierom rovnosti príležitostí.

Nie je to len o právach rodičov vybrať si školu, ale o tom, aby to dieťa do školy vôbec mohlo nastúpiť,“ zdôraznil. Reformy sa zároveň zameriavajú na podporu predprimárneho vzdelávania a zabezpečenie rovnakých šancí už od útleho veku, najmä pre deti z marginalizovaných komunít a sociálne znevýhodneného prostredia.

Zlepšenie školstva

Okrem toho modernizácia stredného školstva prinesie podľa Hlasu flexibilnejšie kurikulum, ktoré bude lepšie reagovať na potreby trhu práce. Rozšíria sa päťročné priemyselné školy, pedagogické a zdravotnícke odbory, s možnosťou rýchlejšieho ukončenia bakalárskeho štúdia, aby mladí ľudia mohli lepšie vstúpiť do pracovného života.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) upozornil, že reforma prináša aj zlepšenie vysokého školstva, vrátane flexibilných kreditových systémov, krátkodobých študijných programov a zapojenia zahraničných lektorov. Súčasťou reforiem je aj dôraz na bezpečnosť a duševné zdravie žiakov. Schválená zmena doterajšej legislatívy podľa strany Hlas reaguje na dlhodobý problém nedostatku učiteľov a prináša opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok a motivácie pedagogických pracovníkov, ako aj zníženie byrokracie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
