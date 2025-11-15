Slovenská komora učiteľov stojí za študentstvom v Poprade, ktoré sa rozhodlo slobodne postaviť za demokratické hodnoty

Slovenská komora učiteľov (SKU) stojí za študentstvom v Poprade, ktoré sa rozhodlo slobodne postaviť za demokratické hodnoty. Komora to uviedla v reakcii na udalosti z piatka 14. novembra, kedy predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v priestoroch okresného úradu Poprade prednášal študentom na tému Medzinárodné vzťahy.
Protest v čiernom
Zúčastnila sa asi stovka študentov, tretiakov, z dvoch gymnázií a obchodnej akadémie. Časť študentov na protest prišla oblečená v čiernom, počas prednášky niekoľko desiatok z nich demonštratívne odišlo, štrngajúc pritom kľúčmi, jedna študentka niesla ukrajinskú vlajku. Premiér sa pred začiatkom prednášky ani po nej pre médiá nevyjadril, urobil tak iba prostredníctvom statusu na sociálnej sieti.
Študenti v Poprade odišli z diskusie s Ficom so štrngotom kľúčov, jedna študentka ju nazvala agresívnou – VIDEO, FOTO
„Práve v Poprade diskutujeme o medzinárodných vzťahoch, a predstavte si, máme aj rozdielne názory,“ napísal. Fico sa študentov podľa jednej z prítomných študentiek pýtal na to, či v čiernom prišli na kar. „Nebolo to absolútne o nejakej medzinárodnej politike, bolo to iba osočovanie nás,“ povedala.
Premiér neskôr zareagoval na sociálnej sieti slovami, že keď mali študenti možnosť diskutovať, odišli. „No prišli ďalší, pripravení diskutovať a rešpektovať iný názor, lebo bez neho nie je slobodná diskusia a bez slobodnej diskusie nie je demokracia,“ dodal.
Lekcia demokracie
SKU na sociálnej sieti poďakovala popradskému študentstvu za ich odvahu a lekciu demokracie. „Opakovane sa ohradzujeme voči agresívnym a dehonestujúcim výrokom premiéra na adresu mladých ľudí, ktorým nie je jedno, v akom stave je ich krajina. Autoritárske prejavy a manipulatívne výroky, ktoré pripomínajú komunistickú predstavu o výchove a vzdelávaní ako nástroji upevňovania moci, už opakovane narazili na mantinely slušnosti,“ uviedla komora.
Študenti popradskej školy, ktorú mal navštíviť Fico, spísali výzvu. Nechcú, aby bola zneužívaná na politické ciele
Doplnila, že pedagógovia sa usilujú robiť všetko pre to, aby zastavili odlev mozgov, no predseda vlády posiela mladých ľudí bojovať na Ukrajinu (premiér podľa zverejnených videí v istej chvíli vyzval študentov v čiernom, aby išli na Ukrajinu, keď podporujú vojnu – pozn. SITA).
Ignorácia politikov
„Naše znepokojenie je o to väčšie, že vďaka dlhodobej ignorácii politikov v ponovembrových vládach sú školské profesie z hľadiska atraktívnosti a spoločenskej prestíže na historickom minime, čo má katastrofálny dopad na podmienky výchovy a vzdelávania (nielen) v našich školách. Aj napriek tomu nadobúda spoločenská hodnota školstva na Slovensku čoraz väčší význam. Strach politikov z mladých ľudí je dôkazom, že výchovno-vzdelávací proces založený na demokratických hodnotách a hodnotiacom myslení má zmysel,“ uviedla SKU.
Riaditeľka popradskej školy prehovorila o incidente v súvislosti s prednáškou Fica, sloboda prejavu má svoje hranice
Komora tiež zdôraznila, že boj proti extrémizmu, tmárstvu a netolerancii naďalej ostáva veľkou výzvou. Pripomenula, že v pondelok 17.novembra si pripomenieme jeden z najdôležitejších míľnikov slobody a demokracie na Slovensku. „Za to, že môžeme slobodne a slušne žiť, študovať, pracovať, cestovať, vďačíme predovšetkým študentom. Je to deň našej úcty k nim, bez ohľadu na želania Roberta Fica či otvorené obchody. Pravdu nezmyje žiaden novembrový dážď, hanbu nezmyje žiaden čas,“ uzavrela SKU.