Národný projekt podporí rozvoj podnikavosti a inovatívnosti vysokoškolákov, podľa Druckera ide o kľúčovú prioritu

Národný projekt rezortu školstva podporí rozvoj podnikavosti a inovatívnosti vysokoškolského študentstva. Ako Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR uviedlo, rozvoj podnikateľských a inovačných zručností u mladých ľudí patrí medzi kľúčové priority moderného vzdelávania a je strategickou investíciou do budúcnosti Slovenska.
Na tento cieľ sa zameriava nový národný projekt ministerstva školstva v celkovej hodnote takmer deväť miliónov eur. Spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie z Programu Slovensko je v sume 6,7 milióna eur.
Priblíženie sveta inovácií
V rámci projektu Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov ministerstvo školstva podporí inovovanie študijných programov verejných vysokých škôl, ktoré sú zamerané na zvyšovanie podnikateľského a inovačného potenciálu študentov.
„Národný projekt verejnosti oficiálne predstaví konferencia GradeUP a podujatie Noc podnikavosti. Uskutočnia sa 13. novembra v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM pod záštitou prezidenta Petra Pellegriniho. Atraktívny program panelových diskusií predstaví rezort školstva v najbližších dňoch,“ avizovalo MŠVVaM SR. Konferencia GradeUP aj podujatie Noc podnikavosti sa zamerajú na priblíženie sveta inovácií a startupov, ktoré už v súčasnosti vznikajú v prostredí verejných vysokých škôl na Slovensku.
„V programe vystúpia predstavitelia vysokých škôl, štátnych inštitúcií, vedci, inovátori, ale aj štartujúci podnikatelia – startupisti a zástupcovia podnikateľskej sféry, ktorí spolupracujú s vysokými školami. Ukážu úspešné príklady podnikateľských nápadov rozvíjajúcich sa v inšpiratívnom prostredí akademických inkubátorov, vedecko-výskumných centier, univerzitných vedeckých parkov – miest, kde sa prepája vysokoškolské vzdelávanie s profesionálnou vedou, kde vznikajú inovácie a začínajú budúci úspešní podnikatelia,“ uviedlo ministerstvo.
Vylepšenie a modernizácia programov
Doplnilo, že národný projekt chce napomôcť zvyšovaniu konkurencieschopnosti verejných vysokých škôl, a tiež motivovať študentstvo, aby ostalo na Slovensku a budovalo ekonomický rast krajiny. Ako uviedol štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera, už v súčasnosti je potenciál slovenských verejných vysokých škôl v rozvoji inovatívnosti a podnikateľských nápadov študentov veľmi veľký.
„Náš národný projekt chce tieto snahy a činnosti podporiť. Vďaka projektu umožníme verejným vysokým školám vylepšiť a modernizovať svoje študijné programy zamerané na podnikavosť a inovatívnosť študentov,“ dodal Zsembera.
Dlhodobý rast krajiny
Výzvu pre verejné vysoké školy plánuje rezort školstva vyhlásiť v najbližších týždňoch, v rámci nej sa budú môcť uchádzať o financie na rozvoj ich študijných programov, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie podnikateľského a inovačného potenciálu študentov.
„Cieľom výzvy je, aby dostal šancu každý študent, ktorý bude mať chuť pretaviť svoj inovatívny či podnikateľský nápad na realitu, aby ho vysoká škola naučila ako na to, ako uspieť, a tým pomôcť rozvíjať našu krajinu,“ dodal Zsembera.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) zdôraznil, že bez inovatívnych riešení sa nedá zabezpečiť stabilný a dlhodobý rast krajiny. „Preto je veľmi dôležité rozvíjať vzdelávanie v tejto oblasti. Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov je pre nás jednou z kľúčových priorít,“ dodal.