Školáci si po rokoch opäť na deň oddýchnu, polročné prázdniny sú späť

Žiakov a študentov čakajú v pondelok 2. februára polročné prázdniny. Vyplýva to z informácií na stránke Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Polročné prázdniny sa vracajú po niekoľkoročnej prestávke, boli zrušené vyhláškou ministerstva v máji v roku 2022.
Rezort školstva vtedy argumentoval nadbytočnosťou týchto prázdnin, neprinášali podľa neho pozitívne vplyvy na žiakov v školách. Argumentom bola aj ich krátkosť, nepostačujúca na regeneráciu žiakov či zamestnancov škôl.
Psychická regenerácia a prevencia preťaženiav
O opätovnom zavedení týchto prázdnin rozhodlo terajšie vedenie ministerstva. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) minulý rok podpísal návrh vyhlášky. „Je potrebné urobiť bodku po ukončení prvého polroka,“ uviedol vtedy.
Rezort školstva na sociálnej sieti argumentuje v prospech navrátenia polročných prázdnin psychickou regeneráciou, i krátka pauza podľa jeho vyjadrenia napomáha obnoviť energiu aj motiváciu. Rovnako ide o prevenciu preťaženia, keďže deťom dávajú priestor na oddych a pomáhajú znižovať stres po náročnom učení. Podľa ministerstva ide aj o reflexiu končiaceho polroka.
Mentálne uzavretie polroka
„Žiaci získajú mentálne uzavretie medzi prvým a druhým polrokom, počas ktorého môžu zhodnotiť svoje pokroky, alebo sa zamyslieť, v čom sa chcú zlepšiť,“ píše MŠVVaM SR na sociálnej sieti. Argumentom je tiež stabilizácia emócií po hodnotení, počas prázdnin môže žiactvo spracovať svoje úspechy či sklamania.
Najbližšie prázdniny po polročných čakajú študentov a žiakov už čoskoro. Jarné prázdniny začiatkom druhej polovice februára budú mať deti v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, konkrétne od 16. do 20. februára.
V posledný februárový týždeň, teda 23. až 27. februára, budú oddychovať deti v Trenčianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Tento rok budú mať ako poslední jarné prázdniny žiaci na východe Slovenska, teda v Prešovskom a Košickom kraji, a to v prvý marcový týždeň – od 2. do 6. marca.