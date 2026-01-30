Vysvedčenie nie je pre deti rozsudok. Úteky z domu kvôli strachu z reakcie rodičov nie sú nezvyčajné, upozorňuje polícia

V piatok si mnohé deti po celom Slovensku prebrali polročné vysvedčenie. Pre niektorých je to deň radosti, pre iných deň plný obáv, tlaku a strachu z reakcie doma. Polícia SR chce deťom aj rodičom pripomenúť, že vysvedčenie nie je rozsudok.
„Z praxe vieme, že práve obdobia hodnotenia v škole môžu byť pre niektoré deti mimoriadne náročné. Strach z trestu, kriku či sklamania dospelých môže viesť k unáhleným rozhodnutiam – k útekom z domu, skrývaniu sa alebo mlčaniu o problémoch,“ hovorí polícia.
Ak vysvedčenie nezodpovedá predstavám rodičov
Ak výsledky nie sú podľa očakávaní, neznamená to zlyhanie. Znamená to len, že niečo bolo ťažké alebo sa nepodarilo. „A to sa stáva každému, aj dospelým. Polročné vysvedčenie je spätná väzba, nie konečný verdikt. To najdôležitejšie, čo dnes deti potrebujú, nie je krik ani trest, ale pocit prijatia a podpory,“ pripomína polícia.
Známky podľa nej nesmú byť dôvodom, pre ktorý dieťa uteká zo svojho domova, prežíva silný strach, smútok alebo pocit, že to už nezvláda. „Ak má dieťa obavy z reakcie rodičov, je dôležité, aby o tom neostalo mlčať. Pomoc môže nájsť u učiteľa, školského psychológa, starých rodičov alebo iného dospelého, ktorému dôveruje. Môže ju nájsť aj u nás, na polícii,“ doplnila polícia.