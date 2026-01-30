Deti nezvládajú projekty samy, pomáhajú rodičia, ukazuje prieskum

Polročné vysvedčenie znovu otvára otázku, čo je pre rodičov pri učení najdôležitejšie. Nový reprezentatívny prieskum medzi tisíckou rodičov ukazuje, že známky už pre väčšinu nie sú hlavným meradlom úspechu. Zároveň však odhaľuje, že mnohé deti nezvládajú školské projekty a povinnosti bez intenzívnej pomoci dospelých – niekedy až tak, že časť práce robia rodičia za ne.
Až 61 % rodičov dnes nepovažuje známku za rozhodujúcu
Polročné hodnotenie prichádza v období, ktoré býva v rodinách spojené so stresom a napätím. Nový reprezentatívny prieskum medzi tisíckou slovenských rodičov pritom naznačuje, že rodičovský pohľad na školský úspech sa mení. Až 61 % rodičov dnes nepovažuje známku za rozhodujúcu, dôležitejšie je pre nich porozumenie učivu, samostatnosť a celkový rozvoj dieťaťa.
Rodičia preberajú časť povinností za deti
Zároveň však dáta ukázali aj menej priaznivý obraz každodennej reality. Takmer 30 % rodičov priznáva, že školské projekty za svoje deti spraví úplne, a ďalšia približne tretina rodičov deťom aktívne pomáha so školskými povinnosťami preto, že to samy nezvládajú. Celkovo až 56 % rodičov uvádza, že ich dieťa potrebuje podporu pri školských projektoch, buď preto, že je toho veľa, alebo preto, že zadania sú náročné na samostatné spracovanie.
Psychologička Lenka Jurčová z online platformy ksebe.sk upozorňuje, že za týmto trendom býva často kombinácia tlaku, únavy a strachu zo zlyhania. „Deti sa často boja, že sklamú rodičov a rodičia sa zase obávajú, že ich dieťa zlyhá. V niektorých rodinách je vysvedčenie ešte stále symbolom úspechu či neúspechu. To vedie k situáciám, keď rodičia preberajú úlohy za deti, aby predišli zlej známke. Tento spoločný tlak vytvára cyklus, v ktorom rodičia pomáhajú viac, než by mali, a deti sa učia menej, než by potrebovali,“ vysvetľuje.
Večery ako rizikový moment dňa
Prieskum zároveň naznačuje, že rodiny často fungujú v dvoch extrémoch. Časť rodičov má o školských povinnostiach detailný prehľad a sleduje každú úlohu, iní naopak priznávajú, že o zadaniach vedia len málo. Výsledkom je, že domáca príprava sa neraz mení na večerný maratón, ktorý vyčerpáva rodičov aj deti a pri projektoch sa prirodzene zvádza k tomu, aby dospelý pomohol viac, než je zdravé.
Prieskum realizovala cestovná kancelária DAKA v čase, keď sa v školách viac diskutuje o projektovom a zážitkovom učení. Jej majiteľ David Gavaľa vysvetľuje, že ich zaujímalo, ako sa tlak zo školy prenáša do domácností. „Školstvo sa mení a začína sa klásť dôraz na učenie zážitkom. Vidíme to už roky na školských výletoch, na ktoré deti vozíme, že sú vonku samostatnejšie, odvážnejšie a učia sa prirodzenejším spôsobom. Preto sme chceli pochopiť, aký tlak doma rodičia zažívajú a kde sa dá deťom viac pomôcť tým, že sa budú učiť inak, nie len doma pri úlohách. Nepochybne cestovanie, školské exkurzie, výlety sú dôležitou súčasťou prirodzeného objavovania, ktoré sa snažíme rodinám a deťom sprostredkovať. To je to, čo podporuje aj súčasná reforma, je to príprava detí na život v 21. storočí, na schopnosť reflektovať, spolupracovať, učiť sa z vlastných skúseností,“ hovorí.
Výsledky tak prinášajú dvojitý odkaz. Na jednej strane rodičia deklarujú, že známky pre nich nie sú všetko, na druhej strane však mnoho detí potrebuje pri školských projektoch a povinnostiach intenzívnu oporu, niekedy až takú, ktorá znižuje priestor na samostatnosť. Prieskum naznačuje, že práve rovnováha medzi podporou a samostatnou prácou dieťaťa bude v najbližších rokoch jednou z kľúčových tém rodín aj škôl.