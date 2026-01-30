Združenie základných škôl Slovenska si vie školské autobusy predstaviť v regiónoch s rozdrobenou sieťou malých škôl

Školské autobusy sú jednou z tohtoročných priorít, ktoré načrtol rezort školstva. Agentúra SITA požiadala Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR o bližšie informácie o tejto vízii. Ako ozrejmili z odboru komunikácie rezortu, dlhodobo podporujú dostupnosť vzdelávania aj prostredníctvom príspevkov na dopravu detí a žiakov do škôl.
Financovanie škôl a školských zariadení
„Nový zákon o financovaní škôl a školských zariadení zároveň vytvára flexibilnejší rámec, ktorý umožňuje zriaďovateľom materských a základných škôl financovať úhradu vlastných nákladov spojených so zabezpečením dopravy detí a žiakov – a to z príspevku na dopravu, maximálne do výšky, ktorá by inak bola poskytnutá zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka,“ objasnili z ministerstva.
Doplnili, že táto úprava rozširuje možnosti samospráv aktívnejšie organizovať dopravu, a to aj využívaním spoločných alebo školských autobusov tam, kde je to efektívne a v prospech detí a rodín. Rezort školstva vytvára legislatívne a finančné predpoklady, pričom konkrétne riešenia zostávajú v kompetencii zriaďovateľov s ohľadom na miestne podmienky.
Školské autobusy
Tému školských autobusov je podľa ministerstva potrebné vnímať aj v širšom kontexte dlhodobej optimalizácie siete škôl. „Cieľom tejto optimalizácie nie je obmedzovanie dostupnosti vzdelávania, ale naopak – vytváranie udržateľnej siete kvalitných škôl, ktoré dokážu poskytovať lepšie vzdelávacie podmienky, odborný personál a podporné služby. V regiónoch, kde optimalizácia siete škôl vedie k väčšej koncentrácii kapacít, môže práve systematicky riešená doprava predstavovať nástroj, ako zachovať alebo dokonca zlepšiť dostupnosť kvalitného vzdelávania pre všetky deti,“ uviedol rezort školstva.
Zároveň dodal, že z optimalizácie siete škôl môžu vzísť úspory a efektívnejšie využívanie verejných zdrojov, ktoré dajú zriaďovateľom väčší priestor investovať napríklad aj do organizovanej dopravy žiakov, a to tak, aby to bolo pre rodiny jednoduchšie, bezpečnejšie a dlhodobo udržateľné.
Agentúra SITA sa obrátila aj na Združenie základných škôl Slovenska (ZZŠS). Ako uviedla jeho prezidenta Eva Horníková, myšlienku školských autobusov vnímajú najmä v širšom kontexte pripravovanej racionalizácie siete základných škôl, ku ktorej sa ministerstvo školstva hlási aj v rámci Memoranda 2026.
Kvalitnejší a udržateľnejší systém
Samotné zavedenie školských autobusov ale podľa jej slov nepovažujú za cieľ, ale za jeden z možných nástrojov, ktorý by pri splnení jasných podmienok mohol podporiť kvalitnejšie a udržateľnejšie fungovanie systému.
„Vieme si predstaviť fungovanie školských autobusov najmä v regiónoch s rozdrobenou sieťou malých škôl, kde dlhodobo chýbajú odborní učitelia, podporné profesie či materiálne podmienky. V takýchto prípadoch môže byť zabezpečená a bezpečná doprava žiakov do väčších, lepšie vybavených škôl reálnym prínosom pre kvalitu vzdelávania,“ dodala. Pozitíva vníma združenie predovšetkým v možnosti sústrediť zdroje do kvalitnejších škôl, zlepšení dostupnosti odborného vyučovania, inkluzívnych tímov a záujmových aktivít, aj v znížení nerovností v kvalite vzdelávania medzi regiónmi.
„Na druhej strane upozorňujeme aj na riziká. Školské autobusy nemôžu byť náhradou za premyslenú školskú politiku. Ak by boli zavádzané bez jasnej stratégie, bez dohody so samosprávami a bez garancie financovania, mohli by viesť k zhoršeniu dostupnosti vzdelávania, nadmernému zaťaženiu detí dlhým dochádzaním a oslabeniu vzťahu školy s miestnou komunitou,“ upozorňuje Horníková.
Racionalizácia siete škôl
Daný model by podľa nej mohol byť z pohľadu žiakov vítaný len vtedy, ak by takáto doprava bola bezplatná, bezpečná a časovo primeraná, taktiež ak bude súčasťou celkovej koncepcie racionalizácie, nie jej náhradou, a ak budú rozhodnutia prijímané citlivo, s ohľadom na vek detí a špecifiká regiónov.
„Združenie preto zdôrazňuje, že diskusia o školských autobusoch musí ísť ruka v ruke s otvorenou debatou o racionalizácii siete základných škôl, kvalite vzdelávania a reálnej podpore zo strany štátu. Bez toho hrozí, že z potenciálne užitočného nástroja sa stane len formálne riešenie bez skutočného prínosu pre deti,“ dodala.
Študentská rada stredných škôl (ŠRSŠ) myšlienku zavedenia školských autobusov vníma ako zaujímavý, v niektorých regiónoch aj praktický nástroj na zlepšenie dostupnosti vzdelávania. „Pre stredoškolákov, najmä v menších obciach a odľahlejších regiónoch, by takýto systém mohol priniesť vyššiu istotu dopravy do školy, časovú spoľahlivosť a zároveň finančnú úľavu pre rodiny,“ uviedla pre agentúru SITA predsedníčka Rady Vanesa Rumančiková.
Zvýšenie bezpečnosti
Za pozitívum podľa jej slov považujú aj potenciálne zvýšenie bezpečnosti žiakov a odbremenenie verejnej dopravy počas ranných a popoludňajších špičiek. Dané riešenie by podľa ŠRSŠ mohlo byť aj ekologickejšie, ak by školské autobusy nahradili individuálnu dopravu.
„Na druhej strane je potrebné pomenovať aj možné riziká. Stredoškoláci majú často rozvrhy s rôznym časom začiatku a konca vyučovania, krúžky, odbornú prax či mimoškolské aktivity, čo môže komplikovať pevne nastavený systém školských autobusov. Dôležitá je preto flexibilita a doplnkovosť tohto riešenia, aby nenahrádzalo, ale rozumne dopĺňalo existujúcu verejnú dopravu,“ upozornila Rumančiková.
Dodala, že z pohľadu zástupcov stredoškolákov by zavedenie školských autobusov bolo vítané najmä tam, kde verejná doprava v súčasnosti zlyháva, alebo je nedostatočná. „Kľúčové však bude zapojenie samospráv, škôl a samotných študentov do prípravy systému tak, aby zodpovedal reálnym potrebám stredoškolského študentstva,“ uzavrela.