Trnavský župan Viskupič považuje útok na učiteľku za červenú čiaru, násilie ani drogy nemajú v školách čo robiť - VIDEO

Na sprísnenie pravidiel a ochranu mladých ľudí pred drogami, ktoré sa k nim napriek zákazu dostávajú, vyzýva predseda Trnavského samosprávneho krajaJozef Viskupič. Po incidente na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave, kde žiak pod vplyvom omamnej látky HHC napadol učiteľku, požaduje diskusiu na národnej úrovni o obmedzení dostupnosti nebezpečných látok, ako je HHC, v školskom prostredí.
Študent kopol počas vyučovania učiteľku do kolena, škola ho okamžite vylúčila zo štúdia - VIDEO
„Útok na učiteľku je červená čiara. Násilie ani drogy nemajú v školách čo robiť. Incident na župnej strednej škole v Trnave ma hlboko zasiahol a rázne ho odsudzujem. Školy musia byť bezpečným miestom pre študentov aj pre pedagógov. Tento prípad je zároveň ďalším dôkazom vážneho problému dostupnosti HHC a podobných látok, ktoré sa napriek zákazu dostávajú k mladým ľuďom. Stále sa dajú kúpiť v automatoch alebo na internete, a to je neprijateľné,“ povedal Viskupič.
Dodal, že bude tlačiť na okamžité sprísnenie pravidiel aj dôslednejšie kontroly predaja. Tému otvorí aj s ostatnými županmi v rámci združenia samosprávnych krajov SK8 a bude iniciovať stretnutie s ministrami školstva, zdravotníctva a vnútra.
Žiak tretieho ročníka Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave začiatkom tohto týždňa počas hodiny slovenského jazyka a literatúry prišiel k učiteľke, ťahal ju za ruky a kopol do kolena. Škola neskôr zistila, že konal pod vplyvom omamnej látky HHC, ktorú do triedy priniesol jeho spolužiak. Oboch tretiakov škola po udalosti vylúčila zo štúdia.
Riaditeľ Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave Peter Papík v súvislosti s incidentom povedal, že škola nikdy v minulosti neregistrovala problém s drogami. Jej vedenie sa chce teraz zamerať na prevenciu, aby sa podobné incidenty už neopakovali. Aj pedagogický zbor žiada vzdelávanie v oblasti stále nových omamných látok a riešenia problémov, ktoré môžu priniesť.