Viaceré vysoké školy plánujú počas 17. novembra rektorské voľno, Drucker to nevníma ako gesto proti vláde

Viaceré vysoké školy plánujú počas 17. novembra udeliť študentstvu rektorské voľno. V poslednej septembrovej dekáde pritom parlament schválil najnovší konsolidačný balíček, v rámci ktorého sa uzniesol na tom, že Deň boja za slobodu a demokraciu už nebude dňom pracovného pokoja.
Univerzita Komenského v Bratislave
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) nevníma tento krok ako gesto proti vláde, ale ako vzťah ku Dňu študentstva. Vo vyjadrení pre médiá pred rokovaním vlády 8. októbra zdôraznil potrebu konsolidačných opatrení, medzi nimi aj redukcie dní pracovného pokoja. „Nijakým spôsobom sme neredukovali samotný sviatok,“ prízvukoval.
Pripomenul, že školy majú možnosť udeliť počas roka niekoľko dní voľna, napríklad z organizačných dôvodov. „Vnímam, že niektoré školy, predovšetkým vysoké školy, využili túto možnosť, chcú si uctiť deň študentstva. Ale väčšina škôl bude považovať tento deň za pracovný,“ poznamenal. Dodal, že aj v rámci aktivít a hodín si školy pripomenú tento sviatok.
Univerzita Komenského (UK) v Bratislave už začiatkom leta, kedy bolo zrušenie dňa pracovného pokoja 17. novembra ešte len vo forme úvah, avizovala, že jej študentstvo bude mať 17. novembra voľno. Ako univerzita vtedy uviedla, akademická komunita vníma predmetný dátum ako mimoriadny deň, jej rektor Marek Števček preto avizoval, že v tento deň plánuje symbolicky vyhlasovať rektorské voľno.
UK uviedla, že považuje diskusiu o ekonomickom dosahu dní pracovného pokoja za plne legitímnu, akceptuje aj argument o finančnej záťaži príliš vysokého počtu sviatkov.
Medzinárodný deň študentstva
Napriek tomu ale práve 17. november, teda Deň boja za slobodu a demokraciu (výročie Nežnej revolúcie) a Medzinárodný deň študentstva, považuje akademické spoločenstvo za deň, ktorý si zaslúži špecifický prístup.
„17. november je deň, keď v roku 1939 nacisti zatvorili české vysoké školy, popravili deväť študentov, a viac ako tisícku ďalších poslali do koncentračných táborov. 17. november je deň spustenia procesov vedúcich k ukončeniu totalitného zriadenia v roku 1989. Je to aj deň, keď sme začali budovať akademickú samosprávu. Zaslúži si preto našu pozornosť, úctu a rešpekt naprieč celou spoločnosťou,“ vyjadril sa rektor Števček.
Dodal, že UK sa daný deň priam bytostne dotýka, keďže viaceré udalosti roku 1989 sa odohrávali v priestoroch univerzity a stálo za nimi jej študentstvo.
„Od legendárneho študentského pochodu 16. novembra až po diskusie v našej Aule, bola to práve odvaha mladých ľudí, ktorá podnietila spoločenskú zmenu. Vďaka tomu môžeme dnes slobodne tvoriť, študovať či cestovať. Preto plánujem na 17. novembra 2025 vyhlásiť rektorské voľno s cieľom pripomínať si odkaz novembrových udalostí, bez ohľadu na formálnu podobu sviatku,“ uzavrel Števček.
Hodnoty 17. novembra
K iniciatíve UK sa následne pripojila aj Vysoká škola múzických umení a avizovala, že 17. novembra 2025 bude aj na nej rektorské voľno. „Zároveň pozveme členky a členov našej akademickej obce, ako aj každého, komu na historickej pamäti úprimne záleží, aby sme si tieto udalosti dôstojne pripomenuli počas sviatku študentstva, slobody a demokracie,“ uviedla vtedy.
„Slovenská technická univerzita v Bratislave už skôr komunikovala, že na 17. novembra udelí študentom rektorské voľno. Zvýrazňuje tak historický význam tohto dňa pre študentstvo a jeho úlohu pri úsilí o slobodu demokraciu,“ uviedol pre agentúru SITA manažér komunikácie a hovorca Juraj Rybanský. Rektorské voľno čaká aj na študentov Žilinskej univerzity v Žiline.
Ako univerzita informovala v tlačovej správe, jej rektor, profesor Ján Čelko, 8. októbra 2025 rozhodol, že 17. november, teda Deň boja za slobodu a demokraciu, bude počas celého jeho funkčného obdobia dňom rektorského voľna.
„Hodnoty 17. novembra – sloboda, demokracia a občianska odvaha, sú pilierom akademického prostredia a majú nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti. Udeľovaním rektorského voľna chceme vyjadriť rešpekt k odkazu tohto významného dňa a zároveň vytvoriť priestor na jeho dôstojné pripomenutie,“ uviedol Čelko.
V Prešove viacdňové podujatie
Žilinská univerzita pripomenula, že si dlhodobo váži a ctí hodnoty slobody a demokracie, a vníma historický význam 17. novembra pre Slovensko. Taktiež každoročne venuje pozornosť aktivitám, ktoré ukazujú jeho nesporný spoločenský význam a Deň študentstva oslavuje ako pripomienku pražských udalostí z 30. rokov minulého storočia aj odkaz zmien roka 1989.
Ako pripomienka Dňa boja za slobodu a demokraciu sa na Žilinskej univerzite pravidelne koná diskusia so študentmi či Beh 17. novembra, ktorý organizuje prostredníctvom svojho Ústavu telesnej výchovy. Tak to bude i v roku 2025. „Chceme aj naďalej vytvárať podmienky na to, aby si študenti, pedagógovia a zamestnanci mohli tento deň pripomenúť v duchu reflexie, historickej pamäti a občianskej zodpovednosti, ktorá vytvára jeden z pilierov našej prosperujúcej spoločnosti,“ uzavrel Čelko.
Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravujú pri príležitosti osláv 17. novembra viacdňové podujatie s programom. „Týmto krokom chceme motivovať našich študentov k účasti na spomienkovo-edukačných a športových aktivitách, ako aj k diskusii o slobode, demokracii a našej budúcnosti,“ ozrejmila pre agentúru SITA hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.
Doplnila, že považujú za kľúčové pripomínať si význam Nežnej revolúcie a aktívne zapájať študentstvo do reflexie historických udalostí, ktoré formovali súčasnosť a priniesli, okrem iného, aj akademické slobody. „Vedenie UPJŠ chce týmto spôsobom zachovať a pripomenúť študentom odkaz 17. novembra,“ uzavrela Hoľanová s tým, že čoskoro zverejnia bližšie informácie o plánovanom podujatí.