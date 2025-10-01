Ministerstvo školstva potrebuje ušetriť približne 180 miliónov eur, úspory bude hľadať najmä cez racionalizáciu siete škôl

Financie potrebuje ušetriť v rámci konsolidačných opatrení.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
ŠKOLSTVO: Bezpečnosť na školách
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
V rámci konsolidácie potrebuje rezort školstva ušetriť približne 180 miliónov eur. Ako pre agentúru SITA priblížili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, aj v súvislosti so zvyšovaním platov v školstve (o sedem percent od 1. septembra tohto roka, ďalšie sedempercentné zvyšovanie je naplánované od januára 2026 – pozn. SITA) pristúpilo ministerstvo k vnútorným opatreniam a šetreniu. Ide o sumu 125 miliónov eur.

Využitie finančných prostriedkov

Úspora sa dotkla napríklad kompenzačných príspevkov pre regióny. Výnimkou ostali Bratislava, Trnava a Košice. Časť týchto prostriedkov MŠVVaM SR ušetrilo v súvislosti s financovaním stredného manažmentu škôl a ďalšími opatreniami. V súčasnosti potrebuje nájsť úspory, ktoré sa pohybujú okolo sumy 50 až 55 miliónov eur.

Opierať sa ministerstvo bude najmä o opatrenia, ktoré identifikovala Revízia výdavkov na základné a stredné školy, ktorú vypracoval Útvar hodnoty za peniaze a Inštitút vzdelávacej politiky. Dôležitá je najmä účelnosť využitia finančných prostriedkov – každé euro, ktoré smeruje do škôl, musí priniesť čo najväčšiu hodnotu,“ uviedli z odboru komunikácie a marketingu ministerstva.

Racionalizácia siete škôl

Rezort školstva doplnil, že opatrenia sa budú týkať najmä racionalizácie siete škôl. Poukazuje pritom na zistenia, že malé školy, ktoré štát financoval automaticky vyššou sumou, mávajú obvykle o tretinu horšie výsledky v testovaniach, napríklad v matematike.

Primárnym cieľom ministerstva je, aby vynaložené prostriedky boli využité efektívne s dôrazom na zvyšovanie kvality,“ zdôraznilo MŠVVaM SR. Dodalo, že sa sústreďuje aj na oblasť podporných opatrení.

Za posledné dva roky poskytlo 250 miliónov eur na asistentov učiteľov a ďalšie podporné programy, no aktuálne nemá dáta o efektívnosti využitia týchto prostriedkov. Nová legislatíva, ktorá sa prerokováva v Národnej rade SR, preto prináša zmeny a nové povinnosti aj v tejto oblasti,“ uviedli z ministerstva školstva s tým, že rezort bude požadovať, aby školy každý rok v správe preukazovali, akým spôsobom využili tieto finančné prostriedky.

K zlučovaniu organizácií došlo už v minulosti

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v minulosti spomenul aj racionalizáciu podriadených organizácií ministerstva a ďalšie opatrenia. Poukázal, že v minulosti už k zlučovaniu organizácií v rezorte školstva došlo, výsledkom bol vznik Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM).

Áno, téma je aj ako so Štátnym inštitútom pre odborné vzdelávanie, Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, NIVaM, Centrom vedecko-technických inovácií. Či spojiť niektoré do jedného, ako sa baviť o agende, ktorú má ministerstvo,“ uviedol pre médiá po rokovaní vlády 10. septembra.

Škrty na ministerstvách a úradoch

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) pri ohlasovaní najnovšieho konsolidačného balíčka v prvej septembrovej dekáde avizoval, že najväčšie škrty majú priniesť samotné ministerstvá a úrady. Len na znížení prevádzkových nákladov sa očakáva úspora 1,3 miliardy eur.

Malo by ísť o rušenie a zlučovanie úradov, obmedzenie nákupov nových služobných áut či interné opatrenia na šetrenie. Kamenický pritom potvrdil, že znižovanie mzdových výdavkov sa dotkne štátnej správy, avšak učitelia, lekári a zdravotné sestry majú byť z opatrení vyňatí.

Každé ministerstvo bude musieť predložiť tabuľku s konkrétnymi úsporami,“ povedal vtedy šéf rezortu financií. Národná rada SR konsolidačné opatrenia schválila v skrátenom legislatívnom konaní koncom septembra, čakajú na podpis prezidentom.

