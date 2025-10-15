Petíciu „Naše deti a školy si nedáme!“ podpísalo už 89-tisíc ľudí. Poslancov žiadajú, aby nepodporili novú legislatívu

Petíciu „Naše deti a školy si nedáme!“ podpísalo takmer 89-tisíc občanov, poslancov Národnej rady (NR) SR vyzývajú odmietnuť novú školskú legislatívu, ktorú do parlamentu predložilo ministerstvo školstva na čele s ministromTomášom Druckerom (Hlas-SD). Petičný výbor ju odovzdal v podateľni parlamentu.
Člen petičného výboru Peter Beňa poukázal na viacero problémov týchto návrhov, ktoré na aktuálnej schôdzi parlamentu smerujú do druhého čítania. Od poslancov žiadajú aby neprijali viaceré z návrhov v predloženom znení. Ide o novelu školského zákona, návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení a návrh zákona o školskej správe.
Rozpor s Ústavou SR
Podľa Beňových slov sú tieto zákony v rozpore s Ústavou SR a obmedzujú práva rodičov na vzdelávanie vlastných detí. Zároveň zavádzaním školských obvodov sťažujú rodičom právo na výber školy. Kritike podrobil aj zmenu financovania, ktorá podľa neho zníži financovanie na dieťa (normatív) o likvidačných 20 percent cirkevným školám, ktoré budú naďalej prijímať žiakov podľa vierovyznania a nie podľa ich bydliska.
Namietol aj zavedenie povinného predškolského vzdelávania, rezort školstva ho plánuje postupne zaviesť pre deti od štyroch rokov veku a neskôr pre deti od troch rokov veku. Podľa člena petičného výboru tým ale štát neprípustne zasahuje do slobody rodičov na výber výchovy pre ich dieťa. Rovnako podľa jeho slov nová legislatíva neprimerane zasahuje cirkvám a neštátnym zriaďovateľom do výberu riaditeľa a právnej formy školy.
Vybojovaný rovnocenný prístup
„Tieto návrhy môžu zničiť ťažko vybojovaný rovnocenný prístup k všetkým žiakom dosiahnutý po roku 1989. Každé dieťa si zaslúži rovnakú podporu štátu na vzdelanie, bez ohľadu na jeho výber školy. Návrhy v predloženej forme do NR SR narušujú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a vplyvom zníženia normatívu viaceré cirkevné školy budú musieť vzdelávanie spoplatniť. Ústava Slovenskej republiky chráni náboženskú slobodu vrátane práva zúčastňovať sa na vyučovaní náboženstva. Na cirkevných školách sa toto právo nenapĺňa len na hodinách náboženstva, ale celým radom aktivít, bohoslužieb, obradov a hlavne budovaním spoločenstva viery s tými, ktorí veria, teda silnej komunity, ktorá spojená vierou si vzájomne pomáha a podporuje sa na ceste k Bohu,“ uviedol ďalší člen petičného výboru Karol Polák.
Doplnil, že predmetné návrhy sú v rozpore nielen s Ústavou SR, ale aj so Základnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Tá rodičom garantuje právo na slobodný výber školy. Rovnako podľa Poláka porušujú aj zmluvné záväzky dohodnuté v medzinárodnej zmluve medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou o katolíckej výchove a vzdelávaní, kde sa Slovensko zaviazalo k financovaniu katolíckych škôl v rovnakom rozsahu ako všetkých ostatných, vrátane štátnych.
„Štát by nemal rozdeľovať na školy hodné plnej podpory a na tie menej hodné! Všetky deti sú rovnocenné. Deti nesmú byť delené na super prednostné, prednostné a tie ostatné len na základe toho, v akej štvrti vyrastajú,“ dodal.
Rešpektovanie autonómie cirkvi
Beňa v závere žiadal poslancov NR SR, aby tieto zákony neprijali v podobe, v akej boli predložené do parlamentu. Je toho názoru, že by mali hľadať riešenie, ktoré bude rešpektovať autonómiu cirkvi pri určovaní právnej formy cirkevnej školy, pri výberovej komisii na riaditeľa školy, ktorú musí mať v rukách zriaďovateľ, aj pri zachovaní práva rodičov na výchovu ich trojročných detí bez zásahov štátu.
„Hlavne aby našli riešenie, ktoré bude plne rešpektovať autonómiu rodičov pri výbere cirkevnej školy a autonómiu cirkvi pri prijímaní detí a budovaní komunity,” uzavrel. V parlamente je v druhom čítaní balíček novej školskej legislatívy a viacerých novelizácií, ktorý okrem iného prináša zmenu financovania súkromných a cirkevných škôl.
„Cieľom je vyrovnať podmienky financovania medzi verejnými školami a školami neštátnych zriaďovateľov vo vzťahu k plneniu verejnej funkcie vo vzdelávaní (napr. poskytovanie bezplatného vzdelania, neprípustnosť selektívneho prístupu pri prijímaní žiakov). Súčasná prax, v ktorej neštátne školy dostávajú rovnaké financovanie ako verejné, hoci môžu vyberať školné alebo iné poplatky, zvýhodňuje žiakov z domácností s vyššími príjmami a môže viesť k oslabeniu verejného vzdelávacieho systému,“ uvádza vládou schválený materiál. Návrh vyvolal kritiku časti súkromných aj cirkevných škôl, ako aj politických subjektov. Ministerstvo sa voči kritike opakovane vymedzilo.