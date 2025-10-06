OZ domáce vzdelávanie opäť upozorňuje na problematické časti školského zákona, štátu môžu priniesť výdavky navyše

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) vystríha pred finančnými dopadmi reštrikcií v oblasti domáceho vzdelávania, a to v kontexte balíčka zákonov z dielne ministerstva školstva. Ten v parlamente mieri do druhého čítania.
OZ DVS už v lete upozorňovalo na problematické časti, ktoré podľa nich zasahujú do práv rodičov na výber vzdelania detí, obmedzujú kompetencie riaditeľov škôl a zvyšujú administratívnu záťaž škôl. OZ DVS tiež poukazuje, že podľa jeho analýz si štát reštrikciami „strieľa aj do vlastnej nohy„, v čase konsolidácie môže takto prísť o milióny eur.
Najlacnejšia forma vzdelávania
V súčasnosti sa doma vzdeláva na žiadosť zákonného zástupcu zhruba 1 500 žiakov základných škôl, čo predstavuje 0,3 percenta žiakov všetkých základných škôl na Slovensku.
Body novej školskej legislatívy, ktoré namietalo OZ Domáce vzdelávanie, zostali v schválenom návrhu
„Za každého domškoláka (v individuálnom vzdelávaní na žiadosť zákonného zástupcu) dostane jeho kmeňová škola len 10 percent normatívu denného žiaka, zvyšných 90 percent ostáva v štátnej pokladnici,“ uvádza OZ DVS a dodáva, že rodičia domškolákov nedostávajú na vzdelávanie žiadny finančný príspevok od štátu.
Občianske združenie poukazuje, že v súčasnosti, pri plnom normatíve v sume približne 2 200 eur ročne na žiaka, tak štát ušetrí na domškolákoch viac ako tri milióny eur ročne, a teda individuálne vzdelávanie je preň najlacnejšou formou vzdelávania detí.
Skutočná úspora je ešte vyššia
Skutočná úspora je ale podľa občianskeho združenia ešte vyššia. „Veľké percento detí v individuálnom vzdelávaní na žiadosť zákonného zástupcu má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP). Niektoré kmeňové školy uvádzajú, že majú až 20 percent takých domškolákov,“ ozrejmuje OZ DVS. Podotýka, že presná štatistiky nie sú dostupné, vzhľadom na to, že mnohé deti ešte neprešli kompletnou diagnostikou. Dôvodom je časová náročnosť a dlhé čakacie lehoty v poradniach.
„Rodičia však dokážu vnímavo reagovať na potreby svojho dieťaťa aj bez oficiálneho potvrdenia, čím mu pomáhajú zvládať výzvy, ktoré by v dennej dochádzke boli neprekonateľné,“ podotýka občianske združenie.
Ako ďalej poukázalo, ak má bežná základná škola dieťa so ŠVVP v dennej dochádzke, dostáva na neho od štátu zvýšený normatív v rozsahu od 150 do 679 percent, závisí to od skupiny, do ktorej je žiak zaradený podľa zdravotného znevýhodnenia alebo nadania.
„Okrem toho majú niektorí denní žiaci so ŠVVP prideleného pedagogického asistenta,“ dodáva OZ DVS s tým, že z uvedeného vyplýva, že suma ušetrená na domškolákoch každý rok je ešte vyššia.
Zrušenie dištančného skúšania
Nižšia dostupnosť domáceho vzdelávania bude mať podľa OZ DVS za následok výdavky navyše. „V aktuálne prerokúvanej novele školského zákona ministerstvo školstva navrhuje zrušiť možnosť dištančného skúšania domškolákov a zavádza kmeňovým školám povinnosť vykonávať kontroly v domácnostiach všetkých domškolákov každoročne. Tieto opatrenia atakujú finančné možnosti kmeňových škôl,“ uviedlo.
Ministerstvo školstva potrebuje ušetriť približne 180 miliónov eur, úspory bude hľadať najmä cez racionalizáciu siete škôl
Ako ďalej ozrejmilo, prezenčné preskúšanie je náročnejšie z organizačného aj časového hľadiska, školám by sa teda zvýšili osobohodiny na skúšanie domškolákov. V súvislosti s kontrolami domácností občianske združenie upozorňuje jednak na zvýšené mzdové náklady, a jednak na cestovné náklady potrebné na ich vykonanie.
„Navyše, na každoročné plošné kontroly v domácnostiach by školy vynaložili približne polovicu svojho normatívneho príspevku, v rozpočte by im potom neostalo dostatok financií na skúšanie domškolákov ani na efektívnu podporu ich vzdelávania,“ podotýka OZ DVS.
Náročné aj neudržateľné požiadavky
Nové požiadavky považuje nielen za náročné z finančného hľadiska, ale aj neudržateľné po kapacitnej stránke, keďže školy nedisponujú dostatkom personálu a času, aby ich mohli plošne vykonávať.
„V praxi by to znamenalo zníženie dostupnosti individuálneho vzdelávania. Ak by súčasní domškoláci boli nútení nastúpiť do dennej dochádzky, výdavky rezortu školstva by vzrástli rádovo v miliónoch eur,“ uvádza OZ DVS. Predmetné opatrenia sa podľa občianskeho združenia javia v čase konsolidácie ako kontraproduktívne.
Zdôrazňuje tiež, že hoci sa domáce vzdelávanie týka malej skupiny detí, pre ich rodiny je životne dôležité. „Nie je únikom zo systému, ale jeho legitímnou súčasťou, ktorá zároveň odľahčuje školy a nezaťažuje verejné zdroje. OZ DVS pre rodiny domškolákov nežiada neštandardné výhody, iba primerané podmienky zohľadňujúce charakter a špecifiká domáceho vzdelávania, aby sa tieto deti mohli ďalej vzdelávať v prostredí a spôsobom, ktoré im vyhovujú,“ uzatvára.