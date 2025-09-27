Počet študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku opäť rastie, nový akademický rok prinesie viaceré novinky - FOTO

Univerzita otvorila nový akademický rok slávnostnou svätou omšou Veni Sancte.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Veni Sancte, Katolícka univerzita v Ružomberku
Katolícka univerzita v Ružomberku otvorila akademický rok slávnostnou svätou omšou Veni Sancte. Foto: www.facebook.com
Slovensko Vysoké školstvo Školstvo z lokality Slovensko

Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku pokračuje v raste počtu študentov už tretí rok po sebe. V novom akademickom roku 2025/2026 bude na univerzite študovať 3 747 študentov, čo je najviac od akademického roku 2016/2017.

Ako informoval Viktor Mydlo z Katolíckej univerzity, najväčšiu skupinu tvoria študenti Pedagogickej fakulty (1 725), nasledovaní Fakultou zdravotníctva (965), Teologickou fakultou (642) a Filozofickou fakultou (415).

Rektor KU Jaroslav Demko zdôraznil význam univerzity ako „ekosystému vnútorných i vonkajších vzťahov“ a vyjadril nádej, že nový rok bude úspešný a študenti sa budú cítiť „dobre – ako doma„.

Nový akademický rok prinesie novinky

Nový akademický rok prinesie viaceré novinky. Fakulta zdravotníctva začne budovať simulačné centrum Skill Care, na ktoré univerzita získala 10 miliónov eur. Filozofická fakulta sa presťahuje do modernizovaných priestorov, ktoré prešli úpravami s cieľom úspory energie. Zmeny čakajú aj Poradenské centrum KU, knižnicu a ďalšie súčasti univerzity.

Katolícka univerzita si zároveň pripomína 25. výročie svojho založenia. Slávnostné otvorenie akademického roka a jubilejné oslavy sa uskutočnili 25. septembra 2025 s pozvaním na Veni Sancte a slávnostné akademické zhromaždenie v aule.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Univerzita pripravuje aj viaceré podujatia

Akademický harmonogram stanovuje koniec zimného semestra na 14. decembra 2025, po ktorom nasleduje skúškové obdobie. Ukončenie akademického roka bude sprevádzať slávnostná svätá omša Te Deum 13. mája 2026.

Okrem študijných povinností univerzita pripravuje viaceré podujatia, medzi ktoré patrí Týždeň vedy a techniky v novembri, celouniverzitný Deň otvorených dverí, Nedeľa Katolíckej univerzity 25. januára 2026, druhé kolo Dňa otvorených dverí a multižánrový festival UNIUM na začiatku roka 2026.

