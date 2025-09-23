Prešovská univerzita slávnostne odštartovala nový akademický rok, na otvorení bol aj Fico

Prešovská univerzita v Prešove (PU) v utorok slávnostne otvorila akademický rok 2025/2026. Podujatie sa uskutočnilo v Divadle Jonáša Záborského za účasti vyše štyristo hostí, medzi ktorými bol aj predseda vlády Robert Fico. Ako informovala hovorkyňa PU Mária Dudová-Bašistová, pri tejto príležitosti univerzita ocenila viacerých študentov a zamestnancov za ich dosiahnuté výsledky.
Konzervatívne inštitúcie
Rektor PU Peter Kónya vo svojom príhovore pripomenul historické míľniky spojené s vysokým školstvom v Prešove a zdôraznil potrebu propagácie štúdia na slovenských vysokých školách, aby sa spomalil odchod mladých ľudí do zahraničia. Upozornil tiež, že univerzity musia zostať mimo ideologických a politických zásahov.
„Akademická pôda musí stáť mimo ideológie, politického boja, kádrovania a iných negatívnych zásahov. Iba tak ostane akademickou pôdou a univerzity univerzitami. Popri tom univerzity ako konzervatívne inštitúcie, založené na tradičných hodnotách našej civilizácie, sú povinné zachovávať a ďalej odovzdávať tieto hodnoty, na ktorých je založený svet ako ho poznáme. V tomto duchu majú pozitívne vplývať na svojich študentov a chrániť ich pred politickou a ideologickou manipuláciou a radikalizáciou, ktorá môže mať pre všetkých nepredvídateľné dôsledky,“ upozornil Kónya.
Impozantné výsledky
Premiér Robert Fico označil výsledky PU za impozantné, najmä vzhľadom na vysoký počet zahraničných študentov. Vyjadril tiež želanie, aby ponuka univerzity zodpovedala a priblížila sa potrebám praxe. Avizoval tiež vyššiu podporu školstva.
„Napriek dramatickej konsolidácii, ktorú musíme realizovať, máme rozhodnutie, že v roku 2026 dôjde k navýšeniu finančných prostriedkov vo všetkých vrstvách školstva a rovnako aj zdravotníctve. V porovnaní rokov 2025 a 2026 toto navýšenie bude predstavovať 300 miliónov eur,“ uviedol Fico.
Prešovská univerzita je štvrtou najväčšou verejnou vysokou školou na Slovensku. Študuje na nej približne 8 500 študentov v 317 študijných programoch od bakalárskeho po doktorandské štúdium, z toho asi 1 570 tvoria zahraniční študenti.