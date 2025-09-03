Technická univerzita vo Zvolene je od augusta členom ESG klubu, a to ako prvá univerzita na Slovensku

Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) je od augusta členom ESG klubu, a to ako prvá univerzita na Slovensku. Ako ozrejmil hovorca TUZVO Ján Lichý, ESG je skratka pre environmentálne a spoločensky správne riadenie (z anglického Environmental, Social, Governance).
Prvá vysoká škola v klube
„Práve tieto kritériá sa dnes používajú na hodnotenie spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti podnikov a iných organizácií,“ vysvetľuje. ESG je čoraz dôležitejším pre organizácie, môže totiž zvýšiť ich hodnotu, konkurencieschopnosť aj výkonnosť, a tiež poskytuje rámec a nástroje na to, aby mohli aktívne prispievať k boju proti klimatickým zmenám či dosahovať trvalo udržateľné výsledky.
Technická univerzita vo Zvolene obnovila svoje vývojové dielne a laboratóriá (foto)
„Na Slovensku sa etabloval ESG klub, ktorý je určený nielen pre firmy, ale aj pre mimovládny sektor, verejnú správu, samosprávy, vzdelávacie inštitúcie alebo individuálnych záujemcov,“ uviedol Lichý. Doplnil, že TUZVO je vôbec prvou vysokou školou v tomto klube.
„Hoci sme ESG klub primárne zakladali pre podnikateľský sektor, vždy sme mali ambíciu postupne ho otvoriť aj akademickému prostrediu a občianskej spoločnosti. O to viac si vážime, že práve Technická univerzita vo Zvolene sa rozhodla ujať úlohy priekopníka v tejto oblasti. Vstup prvej univerzity medzi našich už viac ako 120 členov predstavuje prelomový moment, ktorý pridáva našej komunite nielen vedeckú dôveryhodnosť, ale aj prístup k výskumným kapacitám a mladým talentom – budúcim lídrom a ESG expertom. Naša dlhodobá vízia totiž spočíva v budovaní ESG kultúry už na univerzitách, pretože skutočná systémová zmena si vyžaduje nielen transformáciu firemných procesov, ale aj vzdelávacích prístupov k udržateľnosti,“ uviedol na margo vstupu TUZVO do ESG klubu jeho spoluzakladateľ Daniel Rabina.
Priamy kontakt s firmou
Pre univerzitu prináša členstvo v klube nové perspektívy. Ide napríklad o priamy kontakt s vyše stovkou firiem, ktoré implementujú ESG, ale taktiež sú to výskumné príležitosti prostredníctvom prístupu k reálnym dátam a prípadovým štúdiám z podnikateľskej praxe či participáciou na projektoch. Zároveň je tu možnosť zapojiť študentstvo do reálnych ESG projektov firiem.
Suja vraj nemá rovnaké podmienky štúdia ako ostatní, študenti sú znepokojení a žiadajú prešetrenie situácie
Pracovníci univerzity taktiež vďaka účasti na podujatiach v tejto expertnej sieti získajú prístup k odborníkom z bankového, energetického či realitného sektora. Otvárajú sa im aj možnosti získavania grantov cez networking s firmami pri spolupráci na výskumných projektoch. Aj členstvo TUZVO má prínosy pre klub.
„Prvá univerzita v jeho členskej základni mu určite pridá kredibilitu a vedeckú dôveryhodnosť, možnosť podieľať sa na našej výskumnej kapacite cez prístup k akademickému výskumu a medzinárodným univerzitným sieťam, ako aj kontakt a prepojenie s našimi erudovanými odborníkmi v oblasti, v ktorej univerzita pôsobí. Naši študenti budú lepšie pripravení na ESG výzvy a slovenským firmám ponúkneme kvalifikovanú pracovnú silu aj v tomto smere. Profil našej univerzity ako zelenej univerzity, ktorá ponúka riešenia v odvetviach zaoberajúcich sa manažmentom, využívaním či ochranou prírodných zdrojov, tento prínos len umocňuje“, uviedol rektor univerzity Rudolf Kropil.
Členstvo univerzity v klube predstavuje moderný spôsob prepojenia akademického prostredia a podnikateľských subjektov. Vo výsledku môže priniesť inovačný potenciál a konkurencieschopnosť Slovenska založenú na vysokej ESG gramotnosti.
ESG Klub je slovenská biznis platforma. Zameriava sa na udržateľné podnikanie a ESG (environmentálne, sociálne a správne) štandardy. Vznikla v roku 2023, v súčasnosti združuje vyše 120 slovenských spoločností, ktoré implementujú udržateľné obchodné praktiky a zodpovedné podnikanie. Je to i networkingová a vzdelávacia platforma, členské spoločnosti tu môžu zdieľať skúsenosti, postupy a riešenia v oblasti ESG.