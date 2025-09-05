Univerzita sv. Cyrila a Metoda začala s rekonštrukciou, modernizáciou prejde aj softvérové vybavenie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda začína rekonštrukciu svojej budovy na Hajdóczyho ulici. Objekt, ktorý len nedávno odkúpila do svojho výlučného vlastníctva, bude po kompletnej obnove slúžiť Fakulte masmediálnej komunikácie, Fakulte prírodných vied a Filozofickej fakulte. Stavebné práce zahŕňajú výmenu okien, zateplenie obvodových múrov, odvlhčenie suterénu, rekonštrukciu rozvodov vody, elektriny a tepla či výmenu podlahových krytín.
Vybudovanie modernej knižnice
Súčasťou projektu je aj vybudovanie modernej univerzitnej knižnice, ktorá sa stane prirodzeným centrom akademického života. Dokončenie prác je naplánované na jún 2026, celková výška investície je viac ako 4 milióny eur. Univerzita získala budovu odkúpením dvojtretinového podielu od Slovenskej technickej univerzity koncom júla 2025.
Minister školstva Drucker rokoval so svojím českým kolegom, oba štáty čelia podobným výzvam
„Ide o najväčšiu investíciu financovanú z Plánu obnovy a odolnosti, ako aj z vlastných zdrojov univerzity. Vďaka nej vznikne moderná a jedinečná infraštruktúra, ktorá bude slúžiť študentom aj pedagógom ďalšie desaťročia,“ uviedla rektorka UCM v Trnave, Katarína Slobodová Nováková.
Modernizácia softvérového vybavenia
Po dokončení rekonštrukcie bude hlavný vstup situovaný cez doterajšie Kino OKO, kde vzniknú nové reprezentatívne vstupné priestory. Týmto riešením sa budova na Hajdóczyho ulici architektonicky aj funkčne prepojí s budovou na Námestí J. Herdu, kde má UCM svoje súčasné sídlo.
Technická univerzita vo Zvolene je od augusta členom ESG klubu, a to ako prvá univerzita na Slovensku
Po kúpe a začiatku rekonštrukcie budovy bývalej SPŠ v Piešťanoch ide už o druhú veľkú investičnú aktivitu tohto druhu. Tretím projektom bude prístavba trojpodlažnej budovy laboratórií Fakulty prírodných vied v Špačinciach. Okrem stavebných investícií univerzita plánuje aj modernizáciu softvérového vybavenia a vybudovanie vlastného vnútorného informačného systému pre správu a riadenie univerzity.