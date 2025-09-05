Univerzita Komenského získala milióny eur na obnovu budov a internátov, vo výzvach uspela s dvoma projektmi

Ministerstvo školstva informovalo, že do obnovy vysokoškolských budov na Slovensku investuje celkovo 170 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Univerzita Komenského v Bratislave získala na obnovu svojich budov a internátov od ministerstva školstva viac ako 11 miliónov eur. Ako v tejto súvislosti rezort informoval, do obnovy vysokoškolských budov na Slovensku investuje celkovo 170 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Univerzita Komenského konkrétne uspela vo výzvach ministerstva školstva s dvoma projektmi. Energetická modernizácia Lekárskej fakulty UK získala podporu 1,2 milióna eur a takmer 10 miliónov eur putuje na obnovu výškových budov bloku B vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny. Vďaka spolupráci s rezortom dopravy sa zase rekonštruuje aj blok A, na ktorý ministerstvo vyčlenilo 6,4 milióna eur.

Ak chceme, aby slovenské univerzity konkurovali tým najlepším vo svete, musíme študentom ponúknuť nielen špičkových pedagógov, ale aj komfortné zázemie a moderné priestory. Investície do modernizácie našich vysokých škôl sú investíciou aj do našej budúcnosti,“ povedal v tejto súvislosti šéf rezortu školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Rekonštrukcia internátov je nevyhnutná

Ministerstvo školstva pripomína, že internáty v Mlynskej doline boli postavené ešte v 70. rokoch a po desaťročiach intenzívneho využívania je rekonštrukcia nevyhnutná. Uskutočňuje sa v troch etapách – od obnovy všetkých rozvodov, cez zateplenie fasád a výmenu okien, až po modernizáciu izieb, spoločných priestorov a vybavenia. Študenti by sa do kompletne zmodernizovaných priestorov mali vrátiť na začiatku akademického roka 2026/2027.

Výsledkom nášho spoločného úsilia bude kvalitné a dostupné bývanie pre študentky a študentov hodné 21. storočia. Aj v čase rekonštrukcií poskytujú internáty UK ubytovanie prevažnej väčšine žiadateľov, pričom naďalej patríme medzi univerzity s najväčším podielom ubytovaných študentov v Európskej únii,“ uviedol rektor Univerzity Komenského Marek Števček.

Obnova budovy s pamiatkovou hodnotou

Investície smerujú aj do budovy Nových teoretických ústavov Lekárskej fakulty na Sasinkovej ulici, ktorá je architektonickou pamiatkou socialistického realizmu. Vymení sa tam vyše 500 okien a dverí, pribudne moderné osvetlenie, kúrenie aj fotovoltaika.

Obnova budovy s pamiatkovou hodnotou je nesmierne náročná, no vďaka Plánu obnovy a odolnosti SR môžeme vytvoriť moderné, bezpečné a energeticky úsporné prostredie pre študentov i zamestnancov,“ doplnil dekan fakulty Juraj Payer.

